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Главная Новости дня Парализует оборону: Блюменталь о последствиях ограничения Starshield в Украине

Парализует оборону: Блюменталь о последствиях ограничения Starshield в Украине

Ua ru
13 ноября 2026 09:34
Парализует оборону: Блюменталь осудил ограничения Starshield в Украине Reuters
Сенатор-демократ США Ричард Блюменталь. Фото: Reuters

Сенатор-демократ США Ричард Блюменталь отреагировал на повторное ограничение работы сервиса Starshield в Украине. Он раскритиковал это решение и подчеркнул, что оно ослабляет украинскую оборону против российского террора. Чиновник подчеркнул, что это способствует увеличению числа жертв и разрушений.

Об этом политик сообщил в соцсети X, передает Новини.LIVE.

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Блюменталь призвал возобновить полноценную работу Starshield

Ричард Блюменталь заявил, что ограничения военного пакета "Starshield" наносят значительный ущерб Украине, ведь это "приносит смерть и разрушения".

Чиновник призвал возобновить полноценную работу спутникового сервиса и установить лиц, ответственных за принятие такого решения.

"Американцы заслуживают знать, кто держит контроль — чтобы привлечь их к ответственности", — написал он.

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Пост Ричарда Блюменталя. Скриншот: X

Мы писали, что на территории Украины вновь фиксируются ограничения скорости работы военного пакета Starshield. Известно, что 105 законодателей из Конгресса Соединенных Штатов призвали американского лидера Дональда Трампа и компанию SpaceX срочно вмешаться в ход событий.

Новини.LIVE сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ограничения скорости Starshield украинские военные не могут перехватывать российские беспилотники. Он заявил, что это системное ограничение скорости, а не случайный сбой.

США спутник Starlink война в Украине Демократическая партия
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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