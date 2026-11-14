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Головна Новини дня Трамп назвав причину обмеження польотів: заборона вже не діє

Трамп назвав причину обмеження польотів: заборона вже не діє

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14 листопада 2026 06:28
Трамп пояснив, чому 13 листопада 2026 року у США скасовували польоти REUTERS/Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

У п'ятницю, 13 листопада, по всій території США скасували авіаційні рейси. Імовірно, призупинити перельоти довелося через старе обладнання. Станом на 03:30 14 листопада заборону на вильоти літаків скасували. 

Про це з посиланням на Fox News передає Новини.LIVE.

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Чому у США забороняли польоти 13 листопада 

"Швидше за все, ситуація пов'язана з великою кількістю старого несправного обладнання в інфраструктурі, на яку спирається Федеральне управління цивільної авіації (FAA), щоб літаки могли залишатися в повітрі. Він (Трамп, — Ред.) сказав, що деякому з цього обладання близько 55 років, але воно, як раніше, має працювати та функціонувати", — зазначив, цитуючи президента США, журналіст.

За словами Дональда Трампа, з Конгресом уже говорили про те, що старе обладання треба замінити, але цього досі не зробили. 

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У Білому домі невдовзі розпочнеться брифінг представників влади. Під час нього, імовірно, прокоментують ситуацію з авіасполученням.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Clash Report повідомляв, що 13 листопада у США скасували авіасполучення. Заборонили вильоти з усіх аеропортів. Журналісти припускали, що причиною обмежень є проблеми зі зв'язком.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Sky News писав, що ввечері 13 листопада біля авіабази США у Великій Британії виявили невідомі безпілотники. Військові пройшли до укриття. Загрози для населення немає.

США авіарейси Дональд Трамп
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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