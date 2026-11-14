Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

У п'ятницю, 13 листопада, по всій території США скасували авіаційні рейси. Імовірно, призупинити перельоти довелося через старе обладнання. Станом на 03:30 14 листопада заборону на вильоти літаків скасували.

Про це з посиланням на Fox News передає Новини.LIVE.

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Чому у США забороняли польоти 13 листопада

"Швидше за все, ситуація пов'язана з великою кількістю старого несправного обладнання в інфраструктурі, на яку спирається Федеральне управління цивільної авіації (FAA), щоб літаки могли залишатися в повітрі. Він (Трамп, — Ред.) сказав, що деякому з цього обладання близько 55 років, але воно, як раніше, має працювати та функціонувати", — зазначив, цитуючи президента США, журналіст.

За словами Дональда Трампа, з Конгресом уже говорили про те, що старе обладання треба замінити, але цього досі не зробили.

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У Білому домі невдовзі розпочнеться брифінг представників влади. Під час нього, імовірно, прокоментують ситуацію з авіасполученням.

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Раніше Новини.LIVE з посиланням на Clash Report повідомляв, що 13 листопада у США скасували авіасполучення. Заборонили вильоти з усіх аеропортів. Журналісти припускали, що причиною обмежень є проблеми зі зв'язком.

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Також Новини.LIVE з посиланням на Sky News писав, що ввечері 13 листопада біля авіабази США у Великій Британії виявили невідомі безпілотники. Військові пройшли до укриття. Загрози для населення немає.