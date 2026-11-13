Люди ждут рейсы во время сбоя. Фото: Reuters

После масштабного сбоя в системе управления воздушным движением США авиакомпаниям понадобится несколько дней, чтобы вернуться к привычному расписанию. По состоянию на 14 ноября было отменено более 3 300 рейсов, а тысячи пассажиров столкнулись с задержками и неопределенностью в аэропортах.

Об этом пишет CNN, сообщает Новини.LIVE.

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Когда авиарейсы в США вернутся к привычному графику

Эксперт по путешествиям британской газеты Daily Telegraph Саймон Колдер в эфире CNN заявил, что последствия приостановки авиасообщения будут ощущаться еще несколько дней. По его словам, некоторые пассажиры могут не добраться до пунктов назначения до начала следующей недели.

"Единственная хоть немного хорошая новость заключается в том, что середина ноября, перед Днём благодарения, не является абсолютным пиком. Поэтому, надеемся, люди попадут туда, куда им нужно. Но это будет вопрос дней, а не часов", — сказал Колдер.

Он пояснил, что авиаперевозки — это сложная система, в которой все процессы должны работать слаженно. Особенно это важно в часы пиковой нагрузки. Эксперт также отметил, что из-за сбоя с трансатлантического рынка авиаперевозок исчезли десятки тысяч мест.

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По данным сервиса FlightAware, 14 ноября было отменено более 3 300 рейсов в , из и внутри США.

Последствия сбоя ощутили на себе и пассажиры европейских аэропортов. Задержки и отмены зафиксировали, в частности, в парижском аэропорту Шарль-де-Голль и немецком Франкфурте. В лондонском Хитроу на табло отображались отмененные рейсы в Даллас, Лос-Анджелес и Чикаго.

Что могло вызвать остановку авиасообщения

Администрация президента США Дональда Трампа связала сбой с устаревшими технологиями управления воздушным движением и перегруженными маршрутизаторами. Министр внутренней безопасности Марквейн Маллин заявил, что инцидент не был связан с угрозой для страны или недавним масштабным сбоем в работе Microsoft.

Транспортный аналитик CNN Мэри Скьяво объяснила, что проблемы могли возникнуть из-за попытки интегрировать новые цифровые технологии в устаревшую аналоговую систему. По её словам, это привело к передаче неверных радиолокационных данных, а также к перебоям в радиосвязи.

Министр транспорта США Шон Даффи призвал Конгресс выделить средства на модернизацию систем управления воздушным движением. Он предупредил, что восстановление будет медленным, но не должно повлиять на поездки во время Дня благодарения.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 13 ноября масштабный сбой в работе Microsoft нарушил доступ к Outlook, Teams и другим сервисам компании. Перебои повлияли на работу предприятий, учебных заведений и государственных учреждений в разных странах, в частности в Австралии и Японии.

Также Новини.LIVE писали, что двухпартийная группа Конгресса США по вопросам Украины призвала администрацию Дональда Трампа и SpaceX восстановить полноценный доступ Украины к Starshield. Конгрессмены также потребовали объяснить причины ограничений военной спутниковой связи, которые повлияли на работу системы вдоль линии боевого столкновения и на временно оккупированных территориях