Люди чекають на рейси під час збою. Фото: Reuters

Після масштабного збою в системі управління повітряним рухом США авіакомпаніям знадобиться кілька днів, щоб повернутися до звичного розкладу. Станом на 14 листопада скасували понад 3 300 рейсів, а тисячі пасажирів зіткнулися із затримками та невизначеністю в аеропортах.

Про це пише CNN, інформує Новини.LIVE.

Реклама

Коли авіарейси у США повернуться до звичного графіка

Експерт із подорожей британської газети Daily Telegraph Саймон Колдер в ефірі CNN заявив, що наслідки зупинки авіасполучення відчуватимуться ще кілька днів. За його словами, деякі пасажири можуть не дістатися до пунктів призначення до початку наступного тижня.

"Єдина хоч трохи хороша новина полягає в тому, що середина листопада, перед Днем подяки, не є абсолютним піком. Тож, сподіваємося, люди потраплять туди, куди їм потрібно. Але це буде питання днів, а не годин", — сказав Колдер.

Він пояснив, що авіаперевезення є складною системою, у якій усі процеси мають працювати злагоджено. Особливо це важливо в години пікового навантаження. Експерт також зазначив, що через збій із трансатлантичного ринку авіаперевезень вибули десятки тисяч місць.

Читайте також:

Скільки рейсів скасували після збою у США

За даними сервісу FlightAware, 14 листопада скасували понад 3 300 рейсів до, зі та всередині США.

Наслідки збою відчули й пасажири європейських аеропортів. Затримки та скасування зафіксували, зокрема, у паризькому аеропорту Шарль-де-Голль і німецькому Франкфурті. У лондонському Хітроу на табло відображалися скасовані рейси до Далласа, Лос-Анджелеса та Чикаго.

Що могло спричинити зупинку авіасполучення

Адміністрація президента США Дональда Трампа пов’язала збій із застарілими технологіями управління повітряним рухом і перевантаженими маршрутизаторами. Міністр внутрішньої безпеки Марквейн Маллін заявив, що інцидент не був пов’язаний із загрозою для країни або нещодавнім масштабним збоєм у роботі Microsoft.

Транспортна аналітикиня CNN Мері Ск’яво пояснила, що проблеми могли виникнути через спробу інтегрувати нові цифрові технології в застарілу аналогову систему. За її словами, це призвело до передавання неправильних радіолокаційних даних, а також перебоїв у радіозв’язку.

Міністр транспорту США Шон Даффі закликав Конгрес виділити кошти на модернізацію систем управління повітряним рухом. Він попередив, що відновлення буде повільним, але не має вплинути на подорожі під час Дня подяки.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що 13 листопада масштабний збій у роботі Microsoft порушив доступ до Outlook, Teams та інших сервісів компанії. Перебої вплинули на роботу підприємств, навчальних закладів і державних установ у різних країнах, зокрема в Австралії та Японії.

Також Новини.LIVE писали, що двопартійна група Конгресу США з питань України закликала адміністрацію Дональда Трампа та SpaceX відновити повноцінний доступ України до Starshield. Конгресмени також вимагали пояснити причини обмежень військового супутникового зв’язку, які вплинули на роботу системи вздовж лінії бойового зіткнення та на тимчасово окупованих територіях