План Килим ввели у кількох аеропортах Росії через загрозу БпЛА

Аеропорт РФ в Казані. Фото: росЗМІ

Вночі та зранку 27 грудня щонайменше у шістьох аеропортах Росії ввели план "Килим". Російське керівництво попереджало про нібито загрозу безпілотників.

Про це повідомляють росЗМІ.

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План "Килим" у аеропортах Росії

Зранку о 06:07 місцеві пабліки РФ повідомили, що в аеропорту Астрахані введено режим тимчасової заборони на приймання і випуск повітряних суден. Так, рейси на виліт та приліт затримано. Така ж ситуація і в аеропорту Волгограда.

Крім того, план "Килим" також ввели і в аеропортах Сочі, Казані, Самарі, Грозному і Махачкалі.

Теlegram-канал Baza пише, що польоти зупинялися через загрозу атаки безпілотників. А Міноборони країни-терориста заявило, що цієї ночі ППО нібито збила 13 українських дронів над Росією.

"П'ять безпілотників було збито над територією Брянської області, три — над Курською областю, по два — над Бєлгородською і Тульською областями і один — над територією Астраханської області", — сказали у ворожому відомстві.

Нагадаємо, 25 грудня біля аеропорту Актау в Казахстані впав пасажирський літак. Він летів з азербайджанського Баку до російського Грозного.

За даними джерел в уряді Азербайджану, авіакатастрофу літака "Азербайджанських авіаліній" в Актау спричинила російська ракета класу "земля-повітря".

Крім того, у ЦПД повідомили, що літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, був збитий російським ЗРК.