Аэропорт РФ в Казани. Фото: росСМИ

Ночью и утром 27 декабря по меньшей мере в шести аэропортах России был введен план "Ковер". Российское руководство предупреждало о якобы угрозе беспилотников.

Об этом сообщают росСМИ.

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План "Ковер" в аэропортах России

Утром в 06:07 местные паблики РФ сообщили, что в аэропорту Астрахани введен режим временного запрета на прием и выпуск воздушных судов. Так, рейсы на вылет и прилет задержаны. Такая же ситуация и в аэропорту Волгограда.

Кроме того, план "Ковер" также ввели и в аэропортах Сочи, Казани, Самаре, Грозном и Махачкале.

Теlegram-канал Baza пишет, что полеты останавливались из-за угрозы атаки беспилотников. А Минобороны страны-террориста заявило, что этой ночью ПВО якобы сбила 13 украинских дронов над Россией.

"Пять беспилотников были сбиты над территорией Брянской области, три — над Курской областью, по два — над Белгородской и Тульской областями и один — над территорией Астраханской области", — сказали во вражеском ведомстве.

Напомним, 25 декабря возле аэропорта Актау в Казахстане упал пассажирский самолет. Он летел из азербайджанского Баку в российский Грозный.

По данным источников в правительстве Азербайджана, авиакатастрофу самолета "Азербайджанских авиалиний" в Актау вызвала российская ракета класса "земля-воздух".

Кроме того, в ЦПД сообщили, что самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, был сбит российским ЗРК.