Чому Київ неможливо повністю закрити від російських ракет і шахедів

Загальний вигляд частини мобільного зенітно - ракетного комплексу Patriot. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Навіть якщо стягнути всі наявні комплекси Patriot до столиці, створити аналог московського кільця ППО навколо Києва неможливо. Експерт Валерій Романенко пояснив, чому українська столиця за інтенсивністю атак прирівнюється до прифронтових міст і чим відрізняється щільність протиповітряної оборони.

Про це він висловився ексклюзивно в ефірі Вечір.LIVE.

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Чому Київ уже прирівнюється до прифронтового міста

Валерій Романенко наголосив, що захист міста інтегрований у загальнодержавну систему, тобто не існує конкретно якогось ППО для столиці. За його словами, за показниками інтенсивності обстрілів та застосуванням різноманітних засобів ураження Київ де-факто знаходиться на одному рівні з Харковом, Дніпром, Запоріжжям та Одесою.

Увесь масив ворожої зброї летить на столичний регіон через Брянську область Російської Федерації, де не ведуться активні наземні бойові дії.

"ППО Києва немає. Є загальна ППО, яка захищає всю нашу країну", — зазначає експерт.

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Також він додає, що номенклатура озброєння, яке застосовує Росія, охоплює майже всі наявні засоби.

"По нас не летять лише КАБ і "Молния". Все інше по нас летить", — констатує Романенко.

На відміну від лінії фронту, Київ рідше атакують боєприпасами середньої дальності дії, проте, фіксується значно більша кількість ракет і ударних дронів "Шахед". Захист цього напрямку координують Центри командування ППО та Повітряних сил, які розташовані поблизу столиці.

Дефіцит систем ППО в Україні

Коментуючи можливість створення навколо Києва непробивного щита за зразком Москви, Романенко підкреслив, що Україна не здатна сконцентрувати таку кількість засобів ураження в одному місці. Для порівняння російську столицю оточують близько 18 зенітних ракетних комплексів С-400, які є умовним аналогом американських Patriot.

Натомість Україна має у своєму розпорядженні менше ніж 12 систем Patriot на всю державу, а також один комплекс SAMP/T, функціонал якого не дозволяє перехоплювати балістичні цілі.

Навіть гіпотетичний сценарій переміщення всіх українських систем до Києва ціною оголення інших територій та прифронтових міст не дозволить досягти російської щільності оборони, попри меншу площу української столиці.

Окрім далекобійних комплексів С-400 та систем С-300 і "Бук", навколо Москви збудована специфічна інфраструктура для боротьби з безпілотниками. Експерт розповів про існування двох ліній спеціальних веж, на яких розміщені зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир" та ЗРК "Тор", що відповідають за малу дальність.

Хоча Романенко не вірить у російські заяви про тисячу збитих українських дронів, він визнає, що прорвати таку ешелоновану мережу вкрай складно. Для успішної атаки необхідно критично перевантажити канальність ворожої ППО. Як приклад він навів характеристики комплексу "Панцир".

"Ну, тобто, один комплекс здатний, скажімо, один "Панцир" здатний працювати одночасно по двох цілях, якщо вони в різних кінцях його діапазону антени, або по чотирьох, якщо вони йдуть групою. Ну, треба запустити п'ять, один прорветься, але ж наступний "Панцир", він теж стоїть там, і "Тор" можуть з інших сторін добити", — пояснив Романенко.

Новини.LIVE інформували, що українські сили розпочали бойове застосування новітніх перехоплювачів проти ворожих безпілотників. Так за словами ексочільника оборонного відомства Михайла Федорова, у небі над Києвом уже зафіксовано перші збиття двох реактивних дронів "Герань-5".

Аби захистити українські міста в умовах браку власного виробництва, Київ відшукав за кордоном доступні засоби протиповітряної оборони. Володимир Зеленський повідомив, що Велика Британія готова допомогти з фінансуванням закупівлі зенітних систем і ракет у Сполучених Штатах, країнах Близького Сходу та Азії.

Водночас черговий транш допомоги від адміністрації Дональда Трампа на суму 400 мільйонів доларів не містить ракет до систем Patriot, хоча саме ці боєприпаси залишаються критично важливими для відбиття комбінованих ракетно-дронових ударів.