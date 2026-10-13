Почему Киев невозможно полностью защитить от российских ракет и шахидов

Общий вид одной из частей мобильного зенитно-ракетного комплекса Patriot. Фото: REUTERS/Annegret Hilse

Даже если собрать все имеющиеся комплексы Patriot в столице, создать аналог московского кольца ПВО вокруг Киева невозможно. Эксперт Валерий Романенко объяснил, почему украинская столица по интенсивности атак приравнивается к прифронтовым городам и чем отличается плотность противовоздушной обороны.

Об этом он рассказал эксклюзивно в эфире Вечір.LIVE.

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Почему Киев уже приравнивается к прифронтовому городу

Валерий Романенко подчеркнул, что защита города интегрирована в общегосударственную систему, то есть не существует какой-то отдельной ПВО для столицы. По его словам, по показателям интенсивности обстрелов и применению различных средств поражения Киев де-факто находится на одном уровне с Харьковом, Днепром, Запорожьем и Одессой.

Весь массив вражеского оружия летит на столичный регион через Брянскую область Российской Федерации, где не ведутся активные наземные боевые действия.

"ПВО Киева нет. Есть общая ПВО, которая защищает всю нашу страну", — отмечает эксперт.

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Также он добавляет, что номенклатура вооружения, применяемого Россией, охватывает почти все имеющиеся средства.

"По нам не летят только КАБ и "Молния". Все остальное по нам летит", — констатирует Романенко.

В отличие от линии фронта, Киев реже подвергается атакам боеприпасами средней дальности действия, однако фиксируется значительно большее количество ракет и ударных дронов "Шахед". Защиту этого направления координируют Центры командования ПВО и Воздушных сил, расположенные вблизи столицы.

Дефицит систем ПВО в Украине

Комментируя возможность создания вокруг Киева непробиваемого щита по образцу Москвы, Романенко подчеркнул, что Украина не способна сконцентрировать такое количество средств поражения в одном месте. Для сравнения: российскую столицу окружают около 18 зенитных ракетных комплексов С-400, которые являются условным аналогом американских Patriot.

В то же время Украина имеет в своём распоряжении менее 12 систем «Пэтриот» на всю страну, а также один комплекс SAMP/T, функционал которого не позволяет перехватывать баллистические цели.

Даже гипотетический сценарий перемещения всех украинских систем в Киев ценой оголения других территорий и прифронтовых городов не позволит достичь российской плотности обороны, несмотря на меньшую площадь украинской столицы.

Помимо дальнобойных комплексов С-400 и систем С-300 и "Бук", вокруг Москвы построена специальная инфраструктура для борьбы с беспилотниками. Эксперт рассказал о наличии двух линий специальных башен, на которых размещены зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" и ЗРК "Тор", отвечающие за ближнюю дальность.

Хотя Романенко не верит в российские заявления о тысяче сбитых украинских дронов, он признает, что прорвать такую эшелонированную сеть крайне сложно. Для успешной атаки необходимо критически перегрузить канальность вражеской ПВО. В качестве примера он привел характеристики комплекса «Панцирь».

"Ну, то есть один комплекс способен, скажем, один "Панцирь" способен одновременно вести огонь по двум целям, если они находятся в разных концах диапазона его антенны, или по четырём, если они летят группой. Ну, нужно запустить пять, один прорвется, но ведь следующий "Панцирь" тоже стоит там, и "Тор" может добить с других сторон", — пояснил Романенко.

Новини.LIVE сообщали, что украинские силы приступили к боевому применению новейших перехватчиков против вражеских беспилотников. Так, по словам экс-главы оборонного ведомства Михаила Федорова, в небе над Киевом уже зафиксированы первые сбития двух реактивных дронов «Герань-5».

Чтобы защитить украинские города в условиях недостатка собственного производства, Киев нашел за рубежом доступные средства противовоздушной обороны. Владимир Зеленский сообщил, что Великобритания готова помочь с финансированием закупки зенитных систем и ракет в Соединенных Штатах, странах Ближнего Востока и Азии.

В то же время очередной транш помощи от администрации Дональда Трампа на сумму 400 миллионов долларов не включает ракет для систем Patriot, хотя именно эти боеприпасы остаются критически важными для отражения комбинированных ракетно-дроновых ударов.