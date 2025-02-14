Урсула фон дер Ляєн зробила заяву після зустрічі з Зеленським

Урсула фон дер Ляєн. Фото: УНІАН

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що наразі триває робота над членством України в Європейському Союзі. Також вона повідомила про новий пакет фінансової і військової допомоги нашій державі.

Про це Урсула фон дер Ляєн повідомила після зустрічі з українською делегацією на Мюнхенській безпековій конференці у п'ятницю, 14 лютого.

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"Ми працюємо з Україною над членством України в ЄС, бо місце України – тут, в Європейському Союзі", — заявила фон дер Ляєн

Зазначається, що Європейський Союз надав військову та фінансову допомогу Україні на 140 мільярдів доларів. Це більша сума, ніж будь-коли в світі.

"Багато хто в Європі був спантеличений та шокований заявами американських топ посадовців цього тижня. Ми всі хочемо закінчення війни і справедливого миру і Україна повинна отримати чіткі гарантії безпеки", — зазначила президентка Європейської комісії.

Нагадаємо, Зеленський висловив припущення, що Кремль вже готується до потенційного конфлікту з НАТО.

Раніше Європейський Союз перерахував Україні перший транш коштів, отриманих із заморожених активів Росії.