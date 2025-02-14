Урсула фон дер Ляйен сделала заявление после встречи с Зеленским
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас продолжается работа над членством Украины в Европейском Союзе. Также она сообщила о новом пакете финансовой и военной помощи нашему государству.
Об этом Урсула фон дер Ляйен сообщила после встречи с украинской делегацией на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля.
Заявление Урсулы фон дер Ляйен по Украине
"Мы работаем с Украиной над членством Украины в ЕС, потому что место Украины - здесь, в Европейском Союзе", — заявила фон дер Ляйен
Отмечается, что Европейский Союз предоставил военную и финансовую помощь Украине на 140 миллиардов долларов. Это большая сумма, чем когда-либо в мире.
"Многие в Европе были озадачены и шокированы заявлениями американских топ-чиновников на этой неделе. Мы все хотим окончания войны и справедливого мира и Украина должна получить четкие гарантии безопасности", — отметила президент Европейской комиссии.
Напомним, Зеленский высказал предположение, что Кремль уже готовится к потенциальному конфликту с НАТО.
Ранее Европейский Союз перечислил Украине первый транш средств, полученных из замороженных активов России.
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