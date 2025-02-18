Кабінет міністрів України визначив головні пріоритети розвитку держави у 2025 році

Зала Верховної Ради України. Ілюстративне фото: Голос України

Кабінет міністрів України затвердив план пріоритетних дій на 2025 рік. Зокрема, визначено ключові завдання для відновлення держави та наближення нашої держави до Європейського Союзу.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у вівторок, 18 лютого.

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Зокрема, було визначено стратегію подолання наслідків війни, а саме заходи для відновлення економіки, інфраструктури та підтримки громадян.

Також уряд розробив план подальшої євроінтеграції — виконання міжнародних зобов’язань, зокрема врахування Звіту про прогрес України в рамках розширення ЄС та результатів переговорів Україна — ЄС. Також було узгоджено впровадження реформ у межах міжнародних фінансових програм задля подальшої співпраці з МВФ.

Також було затверджено такі пункти:

План Ukraine Facility — реалізація запланованих кроків у межах підтримки ЄС;

Законодавчі ініціативи — ухвалення необхідних законів для економічного розвитку;

Приєднання до OECD — наближення до членства в Організації економічного співробітництва та розвитку;

Сталий розвиток — заходи для економічного зростання та соціального добробуту.

Нагадаємо, член Комітету з питань правоохоронної діяльності Олександр Бакумов заявив, що у Верховній Раді працюють над створенням військової поліції.

Також нещодавно у Верховній Раді проголосували за купівлю реакторів для добудови Хмельницької атомної електростанції.