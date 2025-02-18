Кабинет министров Украины определил главные приоритеты развития государства в 2025 году

Зал Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: Голос Украины

Кабинет министров Украины утвердил план приоритетных действий на 2025 год. В частности, определены ключевые задачи для восстановления государства и приближения нашего государства к Европейскому Союзу.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко во вторник, 18 февраля.

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В частности, была определена стратегия преодоления последствий войны, а именно меры по восстановлению экономики, инфраструктуры и поддержки граждан.

Также правительство разработало план дальнейшей евроинтеграции — выполнение международных обязательств, в частности учет Отчета о прогрессе Украины в рамках расширения ЕС и результатов переговоров Украина — ЕС. Также было согласовано внедрение реформ в рамках международных финансовых программ для дальнейшего сотрудничества с МВФ.

Также были утверждены следующие пункты:

План Ukraine Facility — реализация запланированных шагов в рамках поддержки ЕС;

Законодательные инициативы — принятие необходимых законов для экономического развития;

Присоединение к OECD — приближение к членству в Организации экономического сотрудничества и развития;

Устойчивое развитие — меры для экономического роста и социального благосостояния.

Напомним, член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов заявил, что в Верховной Раде работают над созданием военной полиции.

Также недавно в Верховной Раде проголосовали за покупку реакторов для достройки Хмельницкой атомной электростанции.