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Кабмин определил главные приоритеты развития Украины в 2025 году

18 февраля 2025 20:05
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Кабинет министров Украины определил главные приоритеты развития государства в 2025 году
Зал Верховной Рады Украины. Иллюстративное фото: Голос Украины
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Кабинет министров Украины утвердил план приоритетных действий на 2025 год. В частности, определены ключевые задачи для восстановления государства и приближения нашего государства к Европейскому Союзу.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко во вторник, 18 февраля.

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В частности, была определена стратегия преодоления последствий войны, а именно меры по восстановлению экономики, инфраструктуры и поддержки граждан.

Также правительство разработало план дальнейшей евроинтеграции — выполнение международных обязательств, в частности учет Отчета о прогрессе Украины в рамках расширения ЕС и результатов переговоров Украина — ЕС. Также было согласовано внедрение реформ в рамках международных финансовых программ для дальнейшего сотрудничества с МВФ.

Также были утверждены следующие пункты:

  • План Ukraine Facility — реализация запланированных шагов в рамках поддержки ЕС;
  • Законодательные инициативы — принятие необходимых законов для экономического развития;
  • Присоединение к OECD — приближение к членству в Организации экономического сотрудничества и развития;
  • Устойчивое развитие — меры для экономического роста и социального благосостояния.

Напомним, член Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Александр Бакумов заявил, что в Верховной Раде работают над созданием военной полиции.

Также недавно в Верховной Раде проголосовали за покупку реакторов для достройки Хмельницкой атомной электростанции.

Кабинет министров Верховная Рада Алексей Гончаренко Европейский союз правительство
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