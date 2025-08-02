Уряд планує звільнити Сергія Гайдая

Голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай. Фото: Гайдай/Facebook

У суботу, 2 серпня, стало відомо, що серед причетних до корупційної схеми на закупівлі дронів та засобів РЕБ голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай. З огляду на це уряд планує направити президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у Telegram.

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Як відомо, сьогодні працівники НАБУ та САП викрили осіб, які є учасниками схеми з розкрадання коштів на закупівлі дронів та засобів РЕБ для ЗСУ. Серед них нардеп від партії "Слуга народу" Олексій Кузнєцов, голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай, а також очільник Рубіжанської МВА Луганської області Андрій Юрченко.

Очільниця уряду Юлія Свириденко повідомила, що за пів години відбудеться засідання Кабінету міністрів України.

За її словами, уряд направить президентові проєкт розпорядження про звільнення з посади голови Мукачівської районної державної адміністрації Сергія Гайдая.

Скриншот повідомлення прем'єрки/Telegram

Нагадаємо, що у суботу, 2 серпня, було проведено низку заходів з викриття осіб, причетних до вчинення корупційного злочину.

Очільник МВС Ігор Клименко заявив, що в справі про корупцію на закупівлі дронів та РЕБ розпочато розслідування стосовно учасників.