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Правительство направит распоряжение об увольнении Гайдая

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 20:14
Правительство планирует уволить Сергея Гайдая
Председатель Мукачевской РГА Сергей Гайдай. Фото: Гайдай/Facebook

В субботу, 2 августа, стало известно, что среди причастных к коррупционной схеме на закупки дронов и средств РЭБ председатель Мукачевской РГА Сергей Гайдай. Учитывая это, правительство планирует направить президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в Telegram.

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Как известно, сегодня работники НАБУ и САП разоблачили лиц, которые являются участниками схемы по хищению средств на закупки дронов и средств РЭБ для ВСУ. Среди них нардеп от партии "Слуга народа" Алексей Кузнецов, председатель Мукачевской РГА Сергей Гайдай, а также глава Рубежанской МВА Луганской области Андрей Юрченко.

Глава правительства Юлия Свириденко сообщила, что через полчаса состоится заседание Кабинета министров Украины.

По ее словам, правительство направит президенту проект распоряжения об увольнении с должности председателя Мукачевской районной государственной администрации Сергея Гайдая.

Свириденко
Скриншот сообщения премьера/Telegram

Напомним, что в субботу, 2 августа, был проведен ряд мероприятий по разоблачению лиц, причастных к совершению коррупционного преступления.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что в деле о коррупции на закупках дронов и РЭБ начато расследование в отношении участников.

Кабинет министров увольнение Юлия Свириденко кадровые изменения правительство
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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