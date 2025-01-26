Роберт Фіцо — уряд прем'єра втратив більшість у парламенті

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Коаліційний уряд словацького прем'єра Роберта Фіцо втратив більшість у парламенті. Вже незабаром можуть відбутися позачергові вибори.

Про це повідомляє Visegrad 24.

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"Коаліційний уряд словацького прем'єр-міністра Роберта Фіцо ввечері 25 січня втратив більшість у парламенті", — йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, вже зовсім скоро в Словаччині можуть відбутися позачергові вибори. Однак поки словацька влада офіційно цієї інформації ще не оголошувала.

Зазначимо, раніше агентство Bloomberg писало, що уряд прем'єр-міністра Словаччини отримав загрозу втрати більшості в парламенті після того, як чотири законодавці коаліції відмовилися голосувати, поки їхні вимоги не розглянуть. Одна з коаліційних партій, зокрема, відхилила вимоги "бунтівних законодавців", які критикували напрямок партії.

Нагадаємо, 23 січня у Словаччині почалися протести проти Роберта Фіцо. Люди висловлювали невдоволення його дружбою з російським диктатором Володимиром Путіним.

Мітинги підтримали світові лідери, серед них український президент Володимир Зеленський. Він наголосив, що"Братислава — це не Москва. Словаччина — це Європа".

Одразу після цієї заяви лідера України Фіцо заявив, що "це втручання у внутрішні справи країни".