Протести у Словаччині — Фіцо розкритикував Зеленського за підтримку мітингувальників

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо. Фото: REUTERS

Прем'єр-міністру Роберту Фіцо не сподобалося, що Президент України Володимир Зеленський підтримав мітинги у Словаччині. Він заявив, що український лідер "втручається у внутрішні справи країни".

Про це Роберт Фіцо заявив в інтерв'ю STVR Sobotné Dialyy в суботу, 25 січня.

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Під час спілкування із журналістами Фіцо заявив, що йому стало смішно після того, як він побачив, що Зеленський підтримав мітинги в Братиславі та інших містах Словаччини, які відбулися 23 січня. Він додав, що це "втручання у внутрішні справи" країни.

Крім того, прем'єр прокоментував чутки про зустріч з українським президентом. За його словами, "він не бачить сенсу з ним зустрічатись".

Що передувало

Нагадаємо, ввечері 23 січня у різних містах Словаччини почалися протести проти премʼєр-міністра Роберта Фіцо. Люди висловлювали невдоволення його дружбою з російським диктатором Володимиром Путіним.

Такі акції протестів підтримав український президент Володимир Зеленський. Він заявив, що"Братислава — це не Москва. Словаччина — це Європа".