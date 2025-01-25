Протесты в Словакии — Фицо раскритиковал Зеленского за поддержку митингующих

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS

Премьер-министру Роберту Фицо не понравилось, что Президент Украины Владимир Зеленский поддержал митинги в Словакии. Он заявил, что украинский лидер "вмешивается во внутренние дела страны".

Об этом Роберт Фицо заявил в интервью'ю STVR Sobotné Dialyy в субботу, 25 января.

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Реакция Фицо на поддержку протестов Зеленским

В ходе общения с журналистами Фицо заявил, что ему стало смешно после того, как он увидел, что Зеленский поддержал митинги в Братиславе и других городах Словакии, которые состоялись 23 января. Он добавил, что это "вмешательство во внутренние дела" страны.

Кроме того, премьер прокомментировал слухи о встрече с украинским президентом. По его словам, "он не видит смысла с ним встречаться".

Что предшествовало

Напомним, вечером 23 января в разных городах Словакии начались протесты против премьер-министра Роберта Фицо. Люди выражали недовольство его дружбой с российским диктатором Владимиром Путиным.

Такие акции протестов поддержал украинский президент Владимир Зеленский. Он заявил, что "Братислава — это не Москва. Словакия — это Европа".