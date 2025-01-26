Роберт Фицо — правительство премьера потеряло большинство в парламенте

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Фото: REUTERS/Radovan Stoklasa

Коалиционное правительство словацкого премьера Роберта Фицо потеряло большинство в парламенте. Уже вскоре могут состояться внеочередные выборы.

Об этом сообщает Visegrad 24.

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"Коалиционное правительство словацкого премьер-министра Роберта Фицо вечером 25 января потеряло большинство в парламенте", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, уже совсем скоро в Словакии могут состояться внеочередные выборы. Однако пока словацкие власти официально этой информации еще не объявляли.

Отметим, ранее агентство Bloomberg писало, что правительство премьер-министра Словакии получило угрозу потери большинства в парламенте после того, как четыре законодателя коалиции отказались голосовать, пока их требования не рассмотрят. Одна из коалиционных партий, в частности, отклонила требования "мятежных законодателей", которые критиковали направление партии.

Напомним, 23 января в Словакии начались протесты против Роберта Фицо. Люди выражали недовольство его дружбой с российским диктатором Владимиром Путиным.

Митинги поддержали мировые лидеры, среди них украинский президент Владимир Зеленский.

Сразу после этого заявления лидера Украины Фицо заявил, что "это вмешательство во внутренние дела страны".