Роберт Фицо — правительство премьера потеряло большинство в парламенте

Правительство Фицо потеряло большинство в парламенте
Коалиционное правительство словацкого премьера Роберта Фицо потеряло большинство в парламенте. Уже вскоре могут состояться внеочередные выборы.
Об этом сообщает Visegrad 24.
Будут ли в Словакии внеочередные выборы
"Коалиционное правительство словацкого премьер-министра Роберта Фицо вечером 25 января потеряло большинство в парламенте", — говорится в сообщении.
По данным СМИ, уже совсем скоро в Словакии могут состояться внеочередные выборы. Однако пока словацкие власти официально этой информации еще не объявляли.
Отметим, ранее агентство Bloomberg писало, что правительство премьер-министра Словакии получило угрозу потери большинства в парламенте после того, как четыре законодателя коалиции отказались голосовать, пока их требования не рассмотрят. Одна из коалиционных партий, в частности, отклонила требования "мятежных законодателей", которые критиковали направление партии.
Напомним, 23 января в Словакии начались протесты против Роберта Фицо. Люди выражали недовольство его дружбой с российским диктатором Владимиром Путиным.
Митинги поддержали мировые лидеры, среди них украинский президент Владимир Зеленский.
Сразу после этого заявления лидера Украины Фицо заявил, что "это вмешательство во внутренние дела страны".
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