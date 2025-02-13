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Умєров зустрівся з головою міноборони Бельгії — про що говорили

13 лютого 2025 10:08
Євгенія Брюховецька - редактор
Умєров зустрівся з новим очільником міноборони Бельгії Франкеном
Зустріч сторін. Фото: Міноборони
Євгенія Брюховецька - редактор

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з новим очільником міноборони Бельгії Тео Франкеном. Він привітав бельгійського колегу з призначенням.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у четвер, 13 лютого.

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"Провів зустріч із міністром оборони Бельгії Тео Франкеном та привітав його з призначенням", — йдеться у повідомленні.

Умєров зауважив, що перед новим головою міноборони Бельгії стоять серйозні виклики та висловив вдячність за його готовність продовжувати підтримку України та ЗСУ.

Умєров та Франкен в рамках зустрічі: про що йшлося
Рустем Умєров. Фото: Міноборони

Лідери оборонних відомств обговорили посилення Повітряних Сил України:

  • програму F-16 та її подальшу реалізацію;
  • можливості локалізації обслуговування літаків в Україні;
  • підготовку українських пілотів та технічного персоналу.
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Тео Франкен. Фото: Міноборони

Також під час зустрічі йшлося про питання ППО:

  • посилення захисту нашого неба;
  • постачання і локалізацію виробництва систем ППО в Україні;
  • нові спільні оборонні проєкти та їх фінансування.

"Дякую Бельгії та особисто Тео Франкену за активну участь у коаліціях спроможностей та зміцнення нашої оборонної співпраці", — додав Умєров.

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Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, голова МЗС України Андрій Сибіга у Парижі взяв участь в зустрічі європейських міністрів.

Також ми писали, що Британія надасть Україні ще 3 мільйони фунтів для розширення ініціативи "Продовольство з України".

Україна Бельгія ППО війна в Україні зустріч Рустем Умєров
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