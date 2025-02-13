Умєров зустрівся з новим очільником міноборони Бельгії Франкеном

Умєров зустрівся з головою міноборони Бельгії — про що говорили
Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з новим очільником міноборони Бельгії Тео Франкеном. Він привітав бельгійського колегу з призначенням.
Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у четвер, 13 лютого.
Зустріч Умєрова та Френкена
"Провів зустріч із міністром оборони Бельгії Тео Франкеном та привітав його з призначенням", — йдеться у повідомленні.
Умєров зауважив, що перед новим головою міноборони Бельгії стоять серйозні виклики та висловив вдячність за його готовність продовжувати підтримку України та ЗСУ.
Лідери оборонних відомств обговорили посилення Повітряних Сил України:
- програму F-16 та її подальшу реалізацію;
- можливості локалізації обслуговування літаків в Україні;
- підготовку українських пілотів та технічного персоналу.
Також під час зустрічі йшлося про питання ППО:
- посилення захисту нашого неба;
- постачання і локалізацію виробництва систем ППО в Україні;
- нові спільні оборонні проєкти та їх фінансування.
"Дякую Бельгії та особисто Тео Франкену за активну участь у коаліціях спроможностей та зміцнення нашої оборонної співпраці", — додав Умєров.
Нагадаємо, голова МЗС України Андрій Сибіга у Парижі взяв участь в зустрічі європейських міністрів.
Також ми писали, що Британія надасть Україні ще 3 мільйони фунтів для розширення ініціативи "Продовольство з України".
Читайте Новини.LIVE!