Умєров зустрівся з новим очільником міноборони Бельгії Франкеном

Зустріч сторін. Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч з новим очільником міноборони Бельгії Тео Франкеном. Він привітав бельгійського колегу з призначенням.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram у четвер, 13 лютого.

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"Провів зустріч із міністром оборони Бельгії Тео Франкеном та привітав його з призначенням", — йдеться у повідомленні.

Умєров зауважив, що перед новим головою міноборони Бельгії стоять серйозні виклики та висловив вдячність за його готовність продовжувати підтримку України та ЗСУ.

Рустем Умєров. Фото: Міноборони

Лідери оборонних відомств обговорили посилення Повітряних Сил України:

програму F-16 та її подальшу реалізацію;

можливості локалізації обслуговування літаків в Україні;

підготовку українських пілотів та технічного персоналу.

Тео Франкен. Фото: Міноборони

Також під час зустрічі йшлося про питання ППО:

посилення захисту нашого неба;

постачання і локалізацію виробництва систем ППО в Україні;

нові спільні оборонні проєкти та їх фінансування.

"Дякую Бельгії та особисто Тео Франкену за активну участь у коаліціях спроможностей та зміцнення нашої оборонної співпраці", — додав Умєров.

Скриншот допису Міноборони

Нагадаємо, голова МЗС України Андрій Сибіга у Парижі взяв участь в зустрічі європейських міністрів.

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