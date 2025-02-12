Умєров відповів на слова Піта Гегсета щодо членства в НАТО

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністр оборони Рустем Умєров відповів на слова глави Пентагона Піта Гегсета щодо неможливості членства України в НАТО. За його словами, країна буде в Альянсі.

Про це Рустем Умєров сказав після засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" у середу, 12 лютого, передає "Європейська правда".

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Умєров наголосив, що позиція України щодо членства в НАТО незмінна.

"Треба звикати до будь-яких заяв. Наша позиція завжди незмінна. Ми хочемо бути країною НАТО. Ми будемо країною НАТО", — зазначив міністр.

За його словами, Україна також стане членом Європейського Союзу.

"Ми тримаємо свою обороноздатність і ми здатні це робити. У нас свої пріоритети, будь-які висновки робимо разом з нашим народом", — наголосив Умєров.

Він зауважив, що зустрічі в рамках формату "Рамштайн" зосереджені на питаннях оборонної допомоги, тоді як політичні питання будуть обговорюватися на іншому рівні.

Нагадаємо, Гегсет висловив свою думку щодо перспективи відновлення кордонів України 2014 року та вступу до НАТО, назвавши ці сценарії нереалістичними.

Також генсек НАТО Марк Рютте заявив, що не допустить нових Мінських угод для закінчення війни в Україні.