Умеров ответил на слова Пита Хегсета относительно членства в НАТО

Умеров заявил, что Украина будет страной НАТО
Министр обороны Рустем Умеров ответил на слова главы Пентагона Пита Хегсета о невозможности членства Украины в НАТО. По его словам, страна будет в Альянсе.
Об этом Рустем Умеров сказал после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в среду, 12 февраля, передает "Европейская правда".
Вступление Украины в НАТО
Умеров отметил, что позиция Украины относительно членства в НАТО неизменна.
"Надо привыкать к любым заявлениям. Наша позиция всегда неизменна. Мы хотим быть страной НАТО. Мы будем страной НАТО", — отметил министр.
По его словам, Украина также станет членом Европейского Союза.
"Мы держим свою обороноспособность и мы способны это делать. У нас свои приоритеты, любые выводы делаем вместе с нашим народом", — подчеркнул Умеров.
Он отметил, что встречи в рамках формата "Рамштайн" сосредоточены на вопросах оборонной помощи, тогда как политические вопросы будут обсуждаться на другом уровне.
Напомним, Хегсет высказал свое мнение относительно перспективы восстановления границ Украины 2014 года и вступления в НАТО, назвав эти сценарии нереалистичными.
Также генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не допустит новых Минских соглашений для окончания войны в Украине.
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