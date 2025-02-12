Умеров ответил на слова Пита Хегсета относительно членства в НАТО

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Министр обороны Рустем Умеров ответил на слова главы Пентагона Пита Хегсета о невозможности членства Украины в НАТО. По его словам, страна будет в Альянсе.

Об этом Рустем Умеров сказал после заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в среду, 12 февраля, передает "Европейская правда".

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Умеров отметил, что позиция Украины относительно членства в НАТО неизменна.

"Надо привыкать к любым заявлениям. Наша позиция всегда неизменна. Мы хотим быть страной НАТО. Мы будем страной НАТО", — отметил министр.

По его словам, Украина также станет членом Европейского Союза.

"Мы держим свою обороноспособность и мы способны это делать. У нас свои приоритеты, любые выводы делаем вместе с нашим народом", — подчеркнул Умеров.

Он отметил, что встречи в рамках формата "Рамштайн" сосредоточены на вопросах оборонной помощи, тогда как политические вопросы будут обсуждаться на другом уровне.

Напомним, Хегсет высказал свое мнение относительно перспективы восстановления границ Украины 2014 года и вступления в НАТО, назвав эти сценарии нереалистичными.

Также генсек НАТО Марк Рютте заявил, что не допустит новых Минских соглашений для окончания войны в Украине.