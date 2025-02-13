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Умеров встретился с главой минобороны Бельгии — о чем говорили

13 февраля 2025 10:08
Евгения Брюховецкая - редактор
Умеров встретился с новым главой минобороны Бельгии Франкеном
Встреча сторон. Фото: Минобороны
Евгения Брюховецкая - редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с новым главой минобороны Бельгии Тео Франкеном. Он поздравил бельгийского коллегу с назначением.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в четверг, 13 февраля.

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"Провел встречу с министром обороны Бельгии Тео Франкеном и поздравил его с назначением", — говорится в сообщении.

Умеров отметил, что перед новым главой минобороны Бельгии стоят серьезные вызовы и выразил благодарность за его готовность продолжать поддержку Украины и ВСУ.

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Рустем Умеров. Фото: Минобороны

Лидеры оборонных ведомств обсудили усиление Воздушных Сил Украины:

  • программу F-16 и ее дальнейшую реализацию;
  • возможности локализации обслуживания самолетов в Украине;
  • подготовку украинских пилотов и технического персонала.
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Тео Франкен. Фото: Минобороны

Также во время встречи речь шла о вопросах ПВО:

  • усиление защиты нашего неба;
  • поставки и локализацию производства систем ПВО в Украине;
  • новые совместные оборонные проекты и их финансирование.

"Спасибо Бельгии и лично Тео Франкену за активное участие в коалициях возможностей и укрепление нашего оборонного сотрудничества", — добавил Умеров.

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Скриншот поста Минобороны

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига в Париже принял участие во встрече европейских министров.

Также мы писали, что Великобритания предоставит Украине еще 3 миллиона фунтов для расширения инициативы "Продовольствие из Украины".

Украина Бельгия ПВО война в Украине встреча Рустем Умеров
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