Умеров встретился с новым главой минобороны Бельгии Франкеном

Встреча сторон. Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с новым главой минобороны Бельгии Тео Франкеном. Он поздравил бельгийского коллегу с назначением.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в четверг, 13 февраля.

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"Провел встречу с министром обороны Бельгии Тео Франкеном и поздравил его с назначением", — говорится в сообщении.

Умеров отметил, что перед новым главой минобороны Бельгии стоят серьезные вызовы и выразил благодарность за его готовность продолжать поддержку Украины и ВСУ.

Рустем Умеров. Фото: Минобороны

Лидеры оборонных ведомств обсудили усиление Воздушных Сил Украины:

программу F-16 и ее дальнейшую реализацию;

возможности локализации обслуживания самолетов в Украине;

подготовку украинских пилотов и технического персонала.

Тео Франкен. Фото: Минобороны

Также во время встречи речь шла о вопросах ПВО:

усиление защиты нашего неба;

поставки и локализацию производства систем ПВО в Украине;

новые совместные оборонные проекты и их финансирование.

"Спасибо Бельгии и лично Тео Франкену за активное участие в коалициях возможностей и укрепление нашего оборонного сотрудничества", — добавил Умеров.

Скриншот поста Минобороны

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига в Париже принял участие во встрече европейских министров.

Также мы писали, что Великобритания предоставит Украине еще 3 миллиона фунтов для расширения инициативы "Продовольствие из Украины".