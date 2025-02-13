Умеров встретился с новым главой минобороны Бельгии Франкеном

Умеров встретился с главой минобороны Бельгии — о чем говорили
Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с новым главой минобороны Бельгии Тео Франкеном. Он поздравил бельгийского коллегу с назначением.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram в четверг, 13 февраля.
Встреча Умерова и Френкена
"Провел встречу с министром обороны Бельгии Тео Франкеном и поздравил его с назначением", — говорится в сообщении.
Умеров отметил, что перед новым главой минобороны Бельгии стоят серьезные вызовы и выразил благодарность за его готовность продолжать поддержку Украины и ВСУ.
Лидеры оборонных ведомств обсудили усиление Воздушных Сил Украины:
- программу F-16 и ее дальнейшую реализацию;
- возможности локализации обслуживания самолетов в Украине;
- подготовку украинских пилотов и технического персонала.
Также во время встречи речь шла о вопросах ПВО:
- усиление защиты нашего неба;
- поставки и локализацию производства систем ПВО в Украине;
- новые совместные оборонные проекты и их финансирование.
"Спасибо Бельгии и лично Тео Франкену за активное участие в коалициях возможностей и укрепление нашего оборонного сотрудничества", — добавил Умеров.
Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига в Париже принял участие во встрече европейских министров.
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