Умєров зустрівся з Рютте — йшлося про оборонний розвиток

Зустріч Рустема Умєрова з Марком Рютте. Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Розмова відбулась перед засіданням Ради Україна-НАТО.

Про це повідомляє Міністерство оборони України у п'ятницю, 14 лютого.

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Як зазначають в Міноборони, під час зустрічі обговорили про перспективи розвитку українського оборонно-промислового комплексу. Також йшлося про нарощення військових спроможностей України. Окремо обговорили зміцнення оборонних спроможностей НАТО та європейських країн.

"Україна не відмовляється від свого стратегічного курсу — ми бачимо своє майбутнє в НАТО. Це наш безпековий пріоритет, і наша армія вже сьогодні є важливим елементом євроатлантичної безпеки", — підкреслив Рустем Умєров.

Для України міжнародна підтримка залишається критично важливою, наголосив Умєров. Він подякував Генеральному секретарю НАТО за допомогу та співпрацю.

Нагадаємо, сьогодні, 14 лютого, міністр оборони України Рустем Умєров прибув на Мюнхенську безпекову конференцію. Основне питання заходу буде стосуватись саме України.

Напередодні Рустем Умєров провів переговори з міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем. Йшлося про постачання важкої бронетехніки, оперативний ремонт бойових машин й не тільки.