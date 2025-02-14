Умеров встретился с Рютте — речь шла об оборонном развитии

Встреча Рустема Умерова с Марком Рютте. Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров провел встречу с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Разговор состоялся перед заседанием Совета Украина-НАТО.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в пятницу, 14 февраля.

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Как отмечают в Минобороны, во время встречи обсудили перспективы развития украинского оборонно-промышленного комплекса. Также речь шла о наращивании военных возможностей Украины. Отдельно обсудили укрепление оборонных возможностей НАТО и европейских стран.

"Украина не отказывается от своего стратегического курса — мы видим свое будущее в НАТО. Это наш приоритет безопасности, и наша армия уже сегодня является важным элементом евроатлантической безопасности", — подчеркнул Рустем Умеров.

Для Украины международная поддержка остается критически важной, подчеркнул Умеров. Он поблагодарил Генерального секретаря НАТО за помощь и сотрудничество.

Напомним, сегодня, 14 февраля, министр обороны Украины Рустем Умеров прибыл на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Основной вопрос мероприятия будет касаться именно Украины.

Накануне Рустем Умеров провел переговоры с министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем. Речь шла о поставках тяжелой бронетехники, оперативном ремонте боевых машин и не только.