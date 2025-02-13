Україна та Польща посилюють оборонну співпрацю у сфері бронетехніки та ППО

Україна та Польща зміцнюють військову співпрацю — що відомо
Міністр оборони України Рустем Умєров під час засідання у форматі "Рамштайн" провів переговори з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем. Головними темами обговорення стали постачання важкої бронетехніки, оперативний ремонт бойових машин та розвиток спільних оборонних проєктів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.
Яких домовленостей досягли Україна та Польща
Під час зустрічі увагу приділили розширенню участі Польщі у Коаліції бронетанкової техніки та маневреності. Польща вже передала Україні значну кількість танків та бронетехніки, тому Київ зацікавлений у ще тіснішій співпраці, зокрема у питаннях технічного обслуговування та оперативного ремонту військової техніки.
Сторони також розглянули перспективи розвитку спільних оборонних проєктів у чотирьох ключових напрямах: важка бронетехніка, системи ППО, дрони та боєприпаси. Польська сторона висловила зацікавленість у розширенні військово-промислової співпраці, наголосивши на стратегічному значенні України для локалізації виробництва оборонної продукції.
За словами Умєрова, Польща з перших днів війни підтримує Україну, і така взаємодія має посилюватися. Київ розраховує на конструктивні рішення з боку Варшави для подальшого зміцнення оборонного потенціалу обох держав.
Нагадаємо, у Брюсселі вчора, 12 лютого, розпочалась кількаденна зустріч у форматі "Рамштайн".
Також Рустем Умєров повідомив, що зустрівся з новим головою Міноборони Бельгії.
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