Україна та Польща посилюють оборонну співпрацю у сфері бронетехніки та ППО

Рустема Умєров та Владислав Косіняк-Камиш. Фото: Міноборони України

Міністр оборони України Рустем Умєров під час засідання у форматі "Рамштайн" провів переговори з віцепрем’єр-міністром, міністром національної оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем. Головними темами обговорення стали постачання важкої бронетехніки, оперативний ремонт бойових машин та розвиток спільних оборонних проєктів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони України.

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Під час зустрічі увагу приділили розширенню участі Польщі у Коаліції бронетанкової техніки та маневреності. Польща вже передала Україні значну кількість танків та бронетехніки, тому Київ зацікавлений у ще тіснішій співпраці, зокрема у питаннях технічного обслуговування та оперативного ремонту військової техніки.

Сторони також розглянули перспективи розвитку спільних оборонних проєктів у чотирьох ключових напрямах: важка бронетехніка, системи ППО, дрони та боєприпаси. Польська сторона висловила зацікавленість у розширенні військово-промислової співпраці, наголосивши на стратегічному значенні України для локалізації виробництва оборонної продукції.

За словами Умєрова, Польща з перших днів війни підтримує Україну, і така взаємодія має посилюватися. Київ розраховує на конструктивні рішення з боку Варшави для подальшого зміцнення оборонного потенціалу обох держав.

Нагадаємо, у Брюсселі вчора, 12 лютого, розпочалась кількаденна зустріч у форматі "Рамштайн".

Також Рустем Умєров повідомив, що зустрівся з новим головою Міноборони Бельгії.