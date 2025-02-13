Украина и Польша усиливают оборонное сотрудничество в сфере бронетехники и ПВО

Рустема Умеров и Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Минобороны Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время заседания в формате "Рамштайн" провел переговоры с вице-премьер-министром, министром национальной обороны Польши Владиславом Косиняк-Камышем. Главными темами обсуждения стали поставки тяжелой бронетехники, оперативный ремонт боевых машин и развитие совместных оборонных проектов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

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Во время встречи внимание уделили расширению участия Польши в Коалиции бронетанковой техники и маневренности. Польша уже передала Украине значительное количество танков и бронетехники, поэтому Киев заинтересован в еще более тесном сотрудничестве, в частности в вопросах технического обслуживания и оперативного ремонта военной техники.

Стороны также рассмотрели перспективы развития совместных оборонных проектов в четырех ключевых направлениях: тяжелая бронетехника, системы ПВО, дроны и боеприпасы. Польская сторона выразила заинтересованность в расширении военно-промышленного сотрудничества, отметив стратегическое значение Украины для локализации производства оборонной продукции.

По словам Умерова, Польша с первых дней войны поддерживает Украину, и такое взаимодействие должно усиливаться. Киев рассчитывает на конструктивные решения со стороны Варшавы для дальнейшего укрепления оборонного потенциала обоих государств.

Напомним, в Брюсселе вчера, 12 февраля, началась многодневная встреча в формате "Рамштайн".

Также Рустем Умеров сообщил, что встретился с новым главой Минобороны Бельгии.