Умєров разом з Рютте 3 жовтня побували в лікарні, де військові проходять реабілітацію

Умєров та Рютте в лікарні. Фото: пресслужба МО

Міністр оборони України Рустем Умєров у четвер, 3 жовтня, разом з новим головою Північноатлантичного Альянсу Марком Рютте відвідали поранених військових. Вони побували в лікарні, де воїни проходять реабілітацію.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у Telegram.

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"Разом із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали наших військових, які проходять реабілітацію після поранень", — йдеться у повідомленні.

Умєров та Рютте біля лікарні. Фото: пресслужба МО

Умєров та Рютте в лікарні. Фото: пресслужба МО

Рютте в лікарні. Фото: пресслужба МО

Під час візиту висловили подяку українським героям за їхню незламну мужність у боротьбі за свободу України та всієї Європи.

Умєров та Рютте в лікарні. Фото: пресслужба МО

Зустріч Умєрова та Рютте. Фото: пресслужба МО

Водночас новий очільник НАТО підтвердив готовність країн Альянсу сприяти лікуванню та реабілітації бійців Сил оборони. А Україна зі свого боку готова ділитися досвідом військової медицини для подальшого зміцнення співпраці.

Скриншот допису Міноборони

Раніше ми писали, що Рютте під час зустрічі із Зеленським обговорили перспективи співпраці між Україною та НАТО, план перемоги, ситуацію на фронті, забезпечення зброєю та майбутній "Рамштайн".

Також нещодавно новий голова НАТО зробив заяву щодо дозволу Україні бити вглиб по території Росії.