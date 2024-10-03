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Умеров с новым Генсеком НАТО посетили украинских воинов в больнице — фото

3 октября 2024 20:03
Евгения Брюховецкая - редактор
Умеров вместе с Рютте 3 октября побывали в больнице, где военные проходят реабилитацию
Умеров и Рютте в больнице. Фото: пресс-служба МО
Евгения Брюховецкая - редактор

Министр обороны Украины Рустем Умеров в четверг, 3 октября, вместе с новым главой Североатлантического Альянса Марком Рютте посетили раненых военных. Они побывали в больнице, где воины проходят реабилитацию.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

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"Вместе с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте посетили наших военных, которые проходят реабилитацию после ранений", — говорится в сообщении.

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Умеров и Рютте возле больницы. Фото: пресс-служба МО
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Умеров и Рютте в больнице. Фото: пресс-служба МО
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Рютте в больнице. Фото: пресс-служба МО

Во время визита выразили благодарность украинским героям за их несокрушимое мужество в борьбе за свободу Украины и всей Европы.

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Умеров и Рютте в больнице. Фото: пресс-служба МО
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Встреча Умерова и Рютте. Фото: пресс-служба МО

В то же время, новый глава НАТО подтвердил готовность стран Альянса содействовать лечению и реабилитации бойцов Сил обороны. Украина же со своей стороны готова делиться опытом военной медицины для дальнейшего укрепления сотрудничества.

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Скриншот поста Минобороны

Ранее мы писали, что Рютте во время встречи с Зеленским обсудили перспективы сотрудничества между Украиной и НАТО, план победы, ситуацию на фронте, обеспечение оружием и предстоящий Рамштайн.

Также недавно новый глава НАТО сделал заявление о разрешении Украине избивать вглубь по территории России.

Минобороны военные Марк Рютте война в Украине Умеров ранение

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