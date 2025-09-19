Умєров розповів про стратегію ЗСУ у війні з Росією

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. Фото: Умєров/Facebook

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров розповів, яка наразі стратегія української армії у війні з Росією. Крім того, він зазначив, що можливості України значно перевищують фінансові ресурси.

Про це Рустем Умєров заявив в інтерв'ю CNN.

Реклама

Читайте також:

Умєров про стратегію ЗСУ та фінансові ресурси

"Наші можливості значно перевищують наші фінансові ресурси. На цьому етапі росіяни вчаться у нас — у них є гроші, бо їхні нафту й газ купують", — сказав Умєров.

Водночас він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія не досягла жодних стратегічних цілей. Секретар РНБО наголосив, що натомість Україна зупинила російських окупантів.

За словами Умєрова, зараз стратегія українських військових — не дати ворогу маневрувати.

"Ми зупинили їх на півночі, в Сумах. Вони хотіли вторгнутися. Ми їх зупинили. Потім вони маневрували в Запоріжжі та районі Покровська, де ми їх теж зупинили. На цьому етапі ми робимо все можливе. Лінія фронту стабілізована. Ну, ми захищаємо небо, але вони не припиняють атак. Тому нам потрібна підтримка партнерів, особливо США", — пояснив Умєров.

Крім того, він наголосив на розвитку українських оборонних спроможностей, а також додав: "Україні треба більше грошей на це, а партнери мають можливості застосувати санкції, аби стримати РФ".

Умєров про заклики Трампа припинити купувати нафту РФ

Рустем Умєров підтримав заклики лідера США Дональда Трампа до європейських країн зупинити купівлю російської нафти та газу: "Якщо вони за мир, вони мають це припинити".

"Я вважаю, що ініціативу Трампа варто підтримати. Ці країни мають гарні стосунки з Трампом, і ми маємо показати, що купівля нафти й газу продовжує війну. Якщо вони за мир, вони мають це припинити. І вони повинні підтримати ініціативу Трампа. Зараз ми можемо обмежити приплив грошей до Росії для продовження війни", — резюмував секретар РНБО.

Нещодавно Умєров повідомив, що Росія планує суттєво збільшити кількість ударів по Україні.

Також нещодавно очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України виявилася для нього найскладнішим викликом у кар’єрі.