Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Умєров розкрив стратегію ЗСУ у війні проти Росії

Умєров розкрив стратегію ЗСУ у війні проти Росії

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 17:35
Умєров розповів про стратегію ЗСУ у війні з Росією
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. Фото: Умєров/Facebook

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Рустем Умєров розповів, яка наразі стратегія української армії у війні з Росією. Крім того, він зазначив, що можливості України значно перевищують фінансові ресурси.

Про це Рустем Умєров заявив в інтерв'ю CNN.

Реклама
Читайте також:

Умєров про стратегію ЗСУ та фінансові ресурси

"Наші можливості значно перевищують наші фінансові ресурси. На цьому етапі росіяни вчаться у нас — у них є гроші, бо їхні нафту й газ купують", — сказав Умєров.

Водночас він зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення Росія не досягла жодних стратегічних цілей. Секретар РНБО наголосив, що натомість Україна зупинила російських окупантів.

За словами Умєрова, зараз стратегія українських військових — не дати ворогу маневрувати.

"Ми зупинили їх на півночі, в Сумах. Вони хотіли вторгнутися. Ми їх зупинили. Потім вони маневрували в Запоріжжі та районі Покровська, де ми їх теж зупинили. На цьому етапі ми робимо все можливе. Лінія фронту стабілізована. Ну, ми захищаємо небо, але вони не припиняють атак. Тому нам потрібна підтримка партнерів, особливо США", — пояснив Умєров.

Крім того, він наголосив на розвитку українських оборонних спроможностей, а також додав: "Україні треба більше грошей на це, а партнери мають можливості застосувати санкції, аби стримати РФ".

Умєров про заклики Трампа припинити купувати нафту РФ

Рустем Умєров підтримав заклики лідера США Дональда Трампа до європейських країн зупинити купівлю російської нафти та газу: "Якщо вони за мир, вони мають це припинити".

"Я вважаю, що ініціативу Трампа варто підтримати. Ці країни мають гарні стосунки з Трампом, і ми маємо показати, що купівля нафти й газу продовжує війну. Якщо вони за мир, вони мають це припинити. І вони повинні підтримати ініціативу Трампа. Зараз ми можемо обмежити приплив грошей до Росії для продовження війни", — резюмував секретар РНБО.

Нещодавно Умєров повідомив, що Росія планує суттєво збільшити кількість ударів по Україні.

Також нещодавно очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України виявилася для нього найскладнішим викликом у кар’єрі.

ЗСУ війна в Україні Росія українські військові Рустем Умєров
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації