Умеров рассказал о стратегии ВСУ в войне с Россией

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, какая сейчас стратегия украинской армии в войне с Россией. Кроме того, он отметил, что возможности Украины значительно превышают финансовые ресурсы.

Об этом Рустем Умеров заявил в интервью CNN.

Умеров о стратегии ВСУ и финансовых ресурсах

"Наши возможности значительно превышают наши финансовые ресурсы. На этом этапе россияне учатся у нас — у них есть деньги, потому что их нефть и газ покупают", — сказал Умеров.

В то же время он отметил, что с начала полномасштабного вторжения Россия не достигла никаких стратегических целей. Секретарь СНБО подчеркнул, что взамен Украина остановила российских оккупантов.

По словам Умерова, сейчас стратегия украинских военных — не дать врагу маневрировать.

"Мы остановили их на севере, в Сумах. Они хотели вторгнуться. Мы их остановили. Потом они маневрировали в Запорожье и районе Покровска, где мы их тоже остановили. На этом этапе мы делаем все возможное. Линия фронта стабилизирована. Ну, мы защищаем небо, но они не прекращают атак. Поэтому нам нужна поддержка партнеров, особенно США", — объяснил Умеров.

Кроме того, он отметил развитие украинских оборонных возможностей, а также добавил: "Украине надо больше денег на это, а партнеры имеют возможности применить санкции, чтобы сдержать РФ".

Умеров о призывах Трампа прекратить покупать нефть РФ

Рустем Умеров поддержал призывы лидера США Дональда Трампа к европейским странам остановить покупку российской нефти и газа: "Если они за мир, они должны это прекратить".

"Я считаю, что инициативу Трампа стоит поддержать. Эти страны имеют хорошие отношения с Трампом, и мы должны показать, что покупка нефти и газа продолжает войну.

Если они за мир, они должны это прекратить. И они должны поддержать инициативу Трампа. Сейчас мы можем ограничить приток денег в Россию для продолжения войны", — резюмировал секретарь СНБО.

Недавно Умеров сообщил, что Россия планирует существенно увеличить количество ударов по Украине.

Также недавно глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что война России против Украины оказалась для него самым сложным вызовом в карьере.