Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Трамп признал, что завершить войну в Украине очень сложно

Трамп признал, что завершить войну в Украине очень сложно

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 23:48
Трамп признал, что завершить войну в Украине очень сложно
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что война России против Украины оказалась для него самым сложным вызовом в карьере. Он ошибался, что это просто.

Об этом американский лидер сообщил в интервью Fox News.

Реклама
Читайте также:

Трамп призвал остановить войну России и Украины

"Я думал, что урегулировать этот конфликт будет самой простой задачей, но оказалось — самой сложной", — отметил он, подчеркнув, что ранее успешно улаживал конфликты в Африке и других регионах.

Трамп охарактеризовал отношения между президентами России и Украины как "ужасные", добавив, что "они ненавидят друг друга".

Он также отметил страшные человеческие потери: только на прошлой неделе погибло около 8 тысяч солдат.

"Это бессмысленная война, ее надо остановить", — подчеркнул глава США.

Кроме того, Трамп прокомментировал инцидент с попаданием дронов на территории Польши, выразив надежду, что это произошло случайно.

"Я не могу сказать, была ли это ошибка или нет. Их там не должно было быть — это факт. Но, кажется, они были обезврежены. Лучшая атака на дрон — это вывести его из строя, и тогда он падает где угодно. Надеюсь, так и случилось. Но я очень разочарован этой ситуацией", — сказал он.

В то же время он отметил, что Европа и НАТО делают ошибку, продолжая покупать российскую нефть.

Напомним, что Дональд Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выразил мнение, что дальнейшее развитие войны России против Украины существенно будет определяться состоянием мирового нефтяного рынка. По его словам, именно колебания цен на нефть может стать эффективным инструментом влияния на Россию и ее военные действия.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США сделают все необходимое для надлежащего завершения войны в Украине.

Дональд Трамп перемирие война в Украине Россия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации