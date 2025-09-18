Трамп признал, что завершить войну в Украине очень сложно

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что война России против Украины оказалась для него самым сложным вызовом в карьере. Он ошибался, что это просто.

Об этом американский лидер сообщил в интервью Fox News.

"Я думал, что урегулировать этот конфликт будет самой простой задачей, но оказалось — самой сложной", — отметил он, подчеркнув, что ранее успешно улаживал конфликты в Африке и других регионах.

Трамп охарактеризовал отношения между президентами России и Украины как "ужасные", добавив, что "они ненавидят друг друга".

Он также отметил страшные человеческие потери: только на прошлой неделе погибло около 8 тысяч солдат.

"Это бессмысленная война, ее надо остановить", — подчеркнул глава США.

Кроме того, Трамп прокомментировал инцидент с попаданием дронов на территории Польши, выразив надежду, что это произошло случайно.

"Я не могу сказать, была ли это ошибка или нет. Их там не должно было быть — это факт. Но, кажется, они были обезврежены. Лучшая атака на дрон — это вывести его из строя, и тогда он падает где угодно. Надеюсь, так и случилось. Но я очень разочарован этой ситуацией", — сказал он.

В то же время он отметил, что Европа и НАТО делают ошибку, продолжая покупать российскую нефть.

Напомним, что Дональд Трамп во время пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером выразил мнение, что дальнейшее развитие войны России против Украины существенно будет определяться состоянием мирового нефтяного рынка. По его словам, именно колебания цен на нефть может стать эффективным инструментом влияния на Россию и ее военные действия.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что США сделают все необходимое для надлежащего завершения войны в Украине.