Головна Новини дня Трамп визнав, що завершити війну в Україні дуже складно

Трамп визнав, що завершити війну в Україні дуже складно

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 23:48
Трамп визнав, що завершити війну в Україні дуже складно
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що війна Росії проти України виявилася для нього найскладнішим викликом у кар’єрі. Він помилявся, що це просто.

Про це американський лідер повідомив в інтерв'ю Fox News.

Читайте також:

Трамп закликав зупинити війну Росії та України

"Я думав, що врегулювати цей конфлікт буде найпростішим завданням, але виявилося — найскладнішим", — зазначив він, підкресливши, що раніше успішно залагоджував конфлікти в Африці та інших регіонах.

Трамп охарактеризував стосунки між президентами Росії та України як "жахливі", додавши, що "вони ненавидять один одного".

Він також наголосив на страшних людських втрат: лише минулого тижня загинуло близько 8 тисяч солдатів.

"Це безглузда війна. Її треба зупинити", — наголосив очільник США.

Крім того, Трамп прокоментував інцидент із влучанням дронів на території Польщі, висловивши надію, що це сталося випадково.

"Я не можу сказати, чи це була помилка, чи ні. Їх там не мало бути — це факт. Але, здається, їх було знешкоджено. Найкраща атака на дрон — це вивести його з ладу, і тоді він падає будь-де. Сподіваюсь, так і сталося. Але я дуже розчарований цією ситуацією", — сказав він.

Водночас він зазначив, що Європа та НАТО роблять помилку, продовжуючи купувати російську нафту.

Нагадаємо, що Дональд Трамп під час пресконференції з прем’єр-міністром Британії Кіром Стармером висловив думку, що подальший розвиток війни Росії проти України суттєво визначатиметься станом світового нафтового ринку. За його словами, саме коливання цін на нафту може стати ефективним інструментом впливу на Росію та її військові дії.

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що США зроблять усе необхідне для належного завершення війни в Україні.

Дональд Трамп перемир'я війна в Україні війна Росія
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
