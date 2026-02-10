Умєров провів два важливі дзвінки з партнерами України — про що говорили

Умєров провів важливі дзвінки з партнерами України — деталі
У вівторок, 10 лютого, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров провів два важливі дзвінки з партнерами. Під час спілкування сторони синхронізували позиції щодо перемовного треку.
Про це Рустем Умєров повідомив у Telegram, інформує Новини.LIVE.
Умєров про важливі дзвінки з партнерами
Серктеар РНБО поінформував, що провів сьогодні два важливі дзвінки з нашими партнерами.
Перший — з радниками з питань національної безпеки країн E3: Франція, Німеччина та Велика Британія.
Другий — з радниками з питань національної безпеки країн NB8 (Нордично-Балтійська вісімка): Данія, Литва, Латвія, Естонія, Швеція, Норвегія, Фінляндія та Ісландія.
Умєрові зазначив, що під час дзвінків вдалося синхронізувати позиції щодо перемовного треку і подальшої дипломатичної роботи.
Під час спілкування з партнерами секретар РНБО наголосив на необхідності дієвих гарантій безпеки для України. За його словами, це одна з важливих основ для довготривалого миру.
"Країни E3 та NB8 — серед лідерів у підтримці нашої держави. Вони надають критично важливу допомогу, і ми щиро вдячні за їхню підтримку та партнерство. Разом рухаємося до справедливого та тривалого миру для України", — резюмував Умєров.
Новина доповнюється...
