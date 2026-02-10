Відео
Головна Новини дня Умєров провів важливі дзвінки з партнерами України — деталі

Умєров провів важливі дзвінки з партнерами України — деталі

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 18:33
Умєров провів два важливі дзвінки з партнерами України — про що говорили
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров. Фото: Умєров/Facebook

У вівторок, 10 лютого, секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров провів два важливі дзвінки з партнерами. Під час спілкування сторони синхронізували позиції щодо перемовного треку.

Про це Рустем Умєров повідомив у Telegram, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

Умєров про важливі дзвінки з партнерами

Серктеар РНБО поінформував, що провів сьогодні два важливі дзвінки з нашими партнерами.

Перший — з радниками з питань національної безпеки країн E3: Франція, Німеччина та Велика Британія.

Другий — з радниками з питань національної безпеки країн NB8 (Нордично-Балтійська вісімка): Данія, Литва, Латвія, Естонія, Швеція, Норвегія, Фінляндія та Ісландія.

Умєрові зазначив, що під час дзвінків вдалося синхронізувати позиції щодо перемовного треку і подальшої дипломатичної роботи.

Під час спілкування з партнерами секретар РНБО наголосив на необхідності дієвих гарантій безпеки для України. За його словами, це одна з важливих основ для довготривалого миру.

"Країни E3 та NB8 — серед лідерів у підтримці нашої держави. Вони надають критично важливу допомогу, і ми щиро вдячні за їхню підтримку та партнерство. Разом рухаємося до справедливого та тривалого миру для України", — резюмував Умєров.

Новина доповнюється...

Німеччина військова допомога Велика Британія війна в Україні Рустем Умєров мирні переговори
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
