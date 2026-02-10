Видео
Главная Новости дня Умеров провел важные звонки с партнерами Украины — детали

Умеров провел важные звонки с партнерами Украины — детали

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 18:33
Умеров провел два важных звонка с партнерами Украины - о чем говорили
Срочная новость

Рустем Умеров провел два важных звонка с партнерами Украины.

Сегодня провел два важных звонка с нашими партнерами. Первый - с советниками по вопросам национальной безопасности стран E3: Франция, Германия и Великобритания.

Читайте также:

Второй - с советниками по вопросам национальной безопасности стран NB8 (Нордично-Балтийская восьмерка): Дания, Литва, Латвия, Эстония, Швеция, Норвегия, Финляндия и Исландия.

Во время звонков синхронизировали позиции по переговорному треку и дальнейшей дипломатической работе.

Также отметил необходимость действенных гарантий безопасности для Украины. Это одна из важных основ для долговременного мира.

 

Страны E3 и NB8 - среди лидеров в поддержке нашего государства. Они оказывают критически важную помощь, и мы искренне благодарны за их поддержку и партнерство.

 

Вместе движемся к справедливому и длительному миру для Украины.

Новость дополняется...

Германия военная помощь Великобритания война в Украине Рустем Умеров мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
