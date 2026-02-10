Умеров провел два важных звонка с партнерами Украины - о чем говорили

Срочная новость

Рустем Умеров провел два важных звонка с партнерами Украины.

Сегодня провел два важных звонка с нашими партнерами. Первый - с советниками по вопросам национальной безопасности стран E3: Франция, Германия и Великобритания.

Второй - с советниками по вопросам национальной безопасности стран NB8 (Нордично-Балтийская восьмерка): Дания, Литва, Латвия, Эстония, Швеция, Норвегия, Финляндия и Исландия.

Во время звонков синхронизировали позиции по переговорному треку и дальнейшей дипломатической работе.

Также отметил необходимость действенных гарантий безопасности для Украины. Это одна из важных основ для долговременного мира.

Страны E3 и NB8 - среди лидеров в поддержке нашего государства. Они оказывают критически важную помощь, и мы искренне благодарны за их поддержку и партнерство.

Вместе движемся к справедливому и длительному миру для Украины.

