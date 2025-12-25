Переговори України зі США — документи угоди майже готові

Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: t.me/umerov_rustem

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров 25 грудня ще буде говорити з американською командою. Деякі документи з мирної угоди вже готові.

Про це повідомив Президент України у вечірньому зверненні 25 грудня.

Реклама

Читайте також:

Зустріч Умєрова з представниками США

Зеленський розповів, що Умєров сьогодні ще буде говорити з американською командою. За його словами, важливо організувати все, про що говорили раніше.

Президент поділився, що вже готові деякі документи з угоди. Щодо сенситивних питань ще потрібно попрацювати, але команди розуміють, як це забезпечити.

"Найближчі тижні теж можуть бути інтенсивними. Дякую, Америко! І дякую всім, хто продовжує свій тиск на Росію заради того, щоб там зрозуміли на сто відсотків, що затягування війни буде мати жорсткі наслідки для них — для Росії", — наголосив глава держави.

Також відомо, що напередодні Зеленський майже годину спілкувався з представниками США, зокрема, зі Стівом Віткоффом та Джареджом Кушнером. Президент сказав, що ця розмова була хорошою, де обговорили багато деталей та нових ідей.

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав 20 пунктів, які закладені в мирному плані. Сам базовий текст містить відсилання до додаткових угод, що деталізують ключові положення майбутнього врегулювання.

Водночас посол США при НАТО заявив, що на столі переговорів зараз лежать чотири конкретні документи, які наближають переговори до фіналу.