Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Умєров поговорить з делегацією США — готові документи угоди

Умєров поговорить з делегацією США — готові документи угоди

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 21:27
Переговори України зі США — документи угоди майже готові
Секретар РНБО Рустем Умєров. Фото: t.me/umerov_rustem

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров 25 грудня ще буде говорити з американською командою. Деякі документи з мирної угоди вже готові.

Про це повідомив Президент України у вечірньому зверненні 25 грудня. 

Реклама
Читайте також:

Зустріч Умєрова з представниками США

Зеленський розповів, що Умєров сьогодні ще буде говорити з американською командою. За його словами, важливо організувати все, про що говорили раніше.

Президент поділився, що вже готові деякі документи з угоди. Щодо сенситивних питань ще потрібно попрацювати, але команди розуміють, як це забезпечити. 

"Найближчі тижні теж можуть бути інтенсивними. Дякую, Америко! І дякую всім, хто продовжує свій тиск на Росію заради того, щоб там зрозуміли на сто відсотків, що затягування війни буде мати жорсткі наслідки для них — для Росії", — наголосив глава держави.

Також відомо, що напередодні Зеленський майже годину спілкувався з представниками США, зокрема, зі Стівом Віткоффом та Джареджом Кушнером. Президент сказав, що ця розмова була хорошою, де обговорили багато деталей та нових ідей. 

Нагадаємо, раніше Зеленський назвав 20 пунктів, які закладені в мирному плані. Сам базовий текст містить відсилання до додаткових угод, що деталізують ключові положення майбутнього врегулювання.

Водночас посол США при НАТО заявив, що на столі переговорів зараз лежать чотири конкретні документи, які наближають переговори до фіналу. 

США документи війна в Україні Рустем Умєров мирні переговори
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації