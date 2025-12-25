Видео
Умеров поговорит с делегацией США — готовы документы соглашения

Умеров поговорит с делегацией США — готовы документы соглашения

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 21:27
Переговоры Украины с США — документы соглашения почти готовы
Секретарь СНБО Рустем Умеров. Фото: t.me/umerov_rustem

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров 25 декабря еще будет говорить с американской командой. Некоторые документы по мирному соглашению уже готовы.

Об этом сообщил Президент Украины в вечернем обращении 25 декабря.

Читайте также:

Встреча Умерова с представителями США

Зеленский рассказал, что Умеров сегодня еще будет говорить с американской командой. По его словам, важно организовать все, о чем говорили ранее.

Президент поделился, что уже готовы некоторые документы по соглашению. По сенситивным вопросам еще нужно поработать, но команды понимают, как это обеспечить.

"Ближайшие недели тоже могут быть интенсивными. Спасибо, Америка! И спасибо всем, кто продолжает свое давление на Россию ради того, чтобы там поняли на сто процентов, что затягивание войны будет иметь жесткие последствия для них — для России", — подчеркнул глава государства.

Также известно, что накануне Зеленский почти час общался с представителями США, в частности, со Стивом Уиткоффом и Джареджом Кушнером. Президент сказал, что этот разговор был хорошим, где обсудили много деталей и новых идей.

Напомним, ранее Зеленский назвал 20 пунктов, которые заложены в мирном плане. Сам базовый текст содержит отсылки к дополнительным соглашениям, детализирующим ключевые положения будущего урегулирования.

В то же время посол США при НАТО заявил, что на столе переговоров сейчас лежат четыре конкретных документа, которые приближают переговоры к финалу.

США документы война в Украине Рустем Умеров мирные переговоры
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
