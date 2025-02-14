Умєров обговорив із Францією посилення військового співробітництва

Рустем Умєров та Себастьян Лекорню. Фото: Міноборони

Міністр оборони України Рустем Умєров під час засідання Ради Україна-НАТО провів переговори з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. Основною темою розмови став розвиток спільних проєктів у сфері оборонно-промислового комплексу.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України у п'ятницю, 14 лютого.

Читайте також:

Умєров зустрівся з очільником міноборони Франції

Повідомляється, що сторони обговорили поточні напрацювання та домовилися продовжити роботу над деталізацією майбутніх проєктів.

Ключові напрямки співпраці включають:

передові системи ППО/ПРО та ракети до них;

виробництво боєприпасів;

авіаційне озброєння.

Сторони обговорили механізми впровадження та фінансування цих проєктів задля їх найшвидшої реалізації. Окрему увагу приділили питанню обслуговування французьких систем озброєння, які вже працюють на полі бою, зокрема САУ Caesar.

"З паном Лекорню визначили подальші пріоритети співпраці. Попереду — масштабні оборонні проєкти між Україною та Францією, які зміцнять нашу стійкість і спільну безпеку Європи", — підкреслив Рустем Умєров.

Раніше ми повідомляли, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що наразі триває робота над членством України в Європейському Союзі. Також вона повідомила про новий пакет фінансової і військової допомоги нашій державі.

Нагадаємо, Зеленський висловив припущення, що Кремль вже готується до потенційного конфлікту з НАТО.