Умеров обсудил с Францией усиление военного сотрудничества

Рустем Умеров и Себастьян Лекорню. Фото: Минобороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время заседания Совета Украина — НАТО провел переговоры с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню. Основной темой разговора стало развитие совместных проектов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины в пятницу, 14 февраля.

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Сообщается, что стороны обсудили текущие наработки и договорились продолжить работу над детализацией будущих проектов.

Ключевые направления сотрудничества включают:

передовые системы ПВО/ПРО и ракеты к ним;

производство боеприпасов;

авиационное вооружение.

Стороны обсудили механизмы внедрения и финансирования этих проектов для их быстрой реализации. Особое внимание уделили вопросу обслуживания французских систем вооружения, которые уже работают на поле боя, в частности САУ Caesar.

"С господином Лекорню определили дальнейшие приоритеты сотрудничества. Впереди — масштабные оборонные проекты между Украиной и Францией, которые укрепят нашу устойчивость и общую безопасность Европы", — подчеркнул Рустем Умеров.

Ранее мы сообщали, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что сейчас продолжается работа над членством Украины в Европейском Союзе. Также она сообщила о новом пакете финансовой и военной помощи нашему государству.

Напомним, Зеленский высказал предположение, что Кремль уже готовится к потенциальному конфликту с НАТО.