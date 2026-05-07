Умеров може цього тижня зустрітися з Віткоффом, - Bloomberg

Умєров може цього тижня зустрітися з Віткоффом, — Bloomberg

Умєров може цього тижня зустрітися з Віткоффом, — Bloomberg

Дата публікації: 7 травня 2026 00:33
Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Секретар РНБО Рустем Умєров, як очікується, вирушить у Маямі для зустрічі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом. Візит може відбутися вже цього тижня. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Bloomberg.

Візит Умерова до США

"Головний парламентер України Рустем Умєров, як очікується, вирушить у Маямі для зустрічі зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом уже цього тижня", — пише видання.

Джерела, включно з представником Білого дому, відмовилися уточнювати порядок денний потенційної зустрічі.

Однак, інформація про зустріч з'явилася на тлі того, як мирні переговори між Україною і РФ зайшли в глухий кут, і в останні тижні вже не привертають стільки уваги через події на Близькому Сході.

Також Bloomberg пише, що "поїздка Умєрова стала наслідком чергового витка великого корупційного скандалу, що розгортається в Україні з минулого року і зачіпає кількох колишніх і нинішніх союзників Зеленського".

Зокрема, йдеться про чергові "плівки" Міндіча, які нещодавно зачитали в Українській Правді. Серед тих, хто фігурує в зачитаних діалогах — Умєров.

Як повідомляло Новини.LIVE, за даними NYT — ні Україна, ні Росія — не мають чіткого шляху до перемоги чи миру. Видання повідомило, що ніхто не очікує, що врегулювання ситуації буде можливим без активної участі США, які наразі зайняті війною в Ірані.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп не виключає, що завершення війни в Україні може відбутися одночасно з фіналом американської військової операції проти Ірану.

війна в Україні Рустем Умєров Стів Віткофф
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард
