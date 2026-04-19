День народження Рустема Умєрова: що відомо про секретаря РНБО

Рустем Умєров. Фото: Новини.LIVE

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров у неділю, 19 квітня, відзначає День народження. Йому виповнюється 44 роки. Раніше він очолював Міністерство оборони.

Новини.LIVE розповідають, що відомо про Рустема Умєрова.

Рустем Умєров — біографія

Умєров Рустем Енверович народився 19 квітня 1982 року в депортації в Узбекистані. У девʼять років разом із сімʼєю повернувся до Криму. З 18 липня 2025 є секретарем РНБО. З 6 вересня 2023 до 17 липня 2025 очолював Міністерство оборони.

Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", у 2019–2022 роках — заступник керівника постійної делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи. У 2022–2023 роках обіймав посаду голови Фонду державного майна України.

Делегат Курултаю кримськотатарського народу та радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. У 2020-2023 роках обіймав посаду співголови депутатського об’єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Був одним з ініціаторів законопроєкту щодо скасування вільної економічної зони "Крим".

У 2013 році став співзасновником і виконавчим директором ASTEM Foundation — організації, що є одним із донорів програми Ukrainian Emerging Leaders Стенфордського університету, спрямованої на підготовку українських політичних і громадських діячів, юристів та підприємців.

Після російської окупації Криму у 2014 році займався міжнародною адвокацією щодо звільнення тимчасово окупованої території та визволення політичних в’язнів Криму.

Дитинство та сімʼя

Народився у Самарканді Узбецької РСР у родині інженерів, вихідців з Алушти. Є етнічним кримським татаром.

Батько — Енвер Умєров, інженер-технолог. Мати — Мер’єм Умєрова, інженер-хімік. Старший брат — Аслан Омєр Киримли, український політик, економіст і громадський діяч, кандидат економічних наук, підприємець та меценат.

У травні 1944 сімʼя Умєрових була депортована із кримськотатарським народом до Центральної Азії. Після 50 років у вигнанні та початку репатріації кримських татар, сімʼя повернулася до України.

Умєров закінчив Кримську гімназію-інтернат для обдарованих дітей, а бакалавра за спеціальністю "економіка" і магістра за спеціальністю "фінанси" здобув у Національній академії управління.

Одружений та разом з дружиною виховує трьох дітей.

Крим

Ініціював законопроєкт про скасування вільної економічної зони "Крим". 1 липня Верховна Рада ухвалила пакет законів, яким ліквідовано ВЕЗ та пов’язані зміни до Податкового й Митного кодексів. Документ також передбачає припинення постачання води до Криму до його деокупації.

Займався питаннями відновлення історичних і політичних прав кримських татар, а також просував законодавчі ініціативи щодо статусу корінних народів і кримськотатарського народу. 1 липня 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про корінні народи України.

Разом із Мустафою Джемілєвим є співініціатором будівництва 1000 квартир для ВПО кримських татар та пільгових категорій громадян Україна за підтримки Туреччини. Відомо, що на початку квітня 2021 року лідери України й Туреччини домовилися про початок будівництва.

За час депутатської діяльності у співавторстві з колегами подав близько 100 законопроєктів. У 2020 році ініціював заяву ВРУ про невизнання легітимності загальноросійського голосування щодо конституційних змін, проведеного Росією в тимчасово окупованому Криму.

У грудні 2020 року у Верховній Раді було створено міжфракційне обʼєднання "Кримська платформа", співголовою якого став Рустем Умєров разом із Мустафою Джемілєвим, Ахтемом Чийгозом, Єлизаветою Ясько та Вадимом Галайчуком.

Об’єднання займається парламентською підтримкою державної політики деокупації Криму та просуванням міжнародної співпраці щодо Чорного й Азовського морів. Його створення ініціював український лідер Володимир Зеленський як частину міжнародного переговорного майданчика для координації зусиль із деокупації півострова та захисту прав кримчан.

Перший саміт "Кримської платформи" відбувся 23 серпня 2021 року в Києві за участі представників 46 країн і міжнародних організацій, за підсумками якого ухвалили "Кримську декларацію".

Окремо Умєров займається питаннями звільнення кримських політв’язнів і військовополонених, співпрацюючи з державними органами.

Ініціював парламентське звернення із засудженням тимчасової окупації Криму, порушень прав людини та вимогою звільнення українських політв’язнів. Документ був адресований ООН, Європарламенту, ПАРЄ, ПА ОБСЄ, ПА НАТО, ОЧЕС, а також урядам і парламентам інших держав.

А в 2024 році взяв участь в реалізації проєкту Меморіалу жертвам депортації кримськотатарського народу в Києві, який відкрили 11 вересня 2024 року.

Робота в Міноборони

За участі Умєрова пройшли засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "‎Рамштайн", на яких домовились започаткувати ініціативу створення "Коаліції спроможностей", постачати допомогу Україні, сформувати коаліцію наземних засобів ППО.

Умєров долучився до Першого міжнародного форуму оборонних індустрій, який зібрав 252 компанії з понад 30 країн у сфері озброєння та військових технологій. Під час заходу Україна підписала 20 угод і меморандумів щодо виробництва дронів, ремонту та виготовлення бронетехніки й боєприпасів. Також було створено Альянс оборонних індустрій.

Реформи в Міноборони:

вперше на рівні всіх Сил оборони відомство сформувало узгоджену потребу на 2024 рік;

Умєров ініціював реформу системи закупівель для ЗСУ, передавши їх виконання від Міноборони двом спеціалізованим структурам — "Державному оператору тилу", що відповідає за забезпечення тиловим майном, та "Агенції оборонних закупівель", яка займається придбанням озброєння;

створено новий координаційний дорадчий орган для Департаменту внутрішнього аудиту — Аудиторський комітет;

комплексна реформа систему обліку військовозобов'язаних і їх подальшої мобілізації — процес був цифровізований та повноцінно запрацював реєстр "Оберіг", електронний кабінет, додаток "Резерв+";

нова система управління даними, яка є складовою частиною оновленої Стратегії даних Міністерства оборони.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на РНБО, 1 квітня Умєров відвідав Туреччину, де провів декілька зустрічей з керівництвом країни. Сторони обговорювали мирний трек та повернення полонених з російської неволі.

А нещодавно Умєров прокоментував обмін військовополоненими, який відбувся 11 квітня. За його словами, це результат роботи держави, переговорної команди, а також всіх тих, хто щодня працює над повернення людей додому.