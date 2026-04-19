Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
День рождения Рустема Умерова: что известно о секретаре СНБО

День рождения Рустема Умерова: что известно о секретаре СНБО

Ua ru
Дата публикации 19 апреля 2026 07:13
Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров воскресенье, 19 апреля, отмечает День рождения. Ему исполняется 44 года. Ранее он возглавлял Министерство обороны.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Рустеме Умерове.

Рустем Умеров — биография

Умеров Рустем Энверович родился 19 апреля 1982 года в депортации в Узбекистане. В девять лет вместе с семьей вернулся в Крым. С 18 июля 2025 года является секретарем СНБО. С 6 сентября 2023 до 17 июля 2025 возглавлял Министерство обороны.

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", в 2019-2022 годах — заместитель руководителя постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. В 2022-2023 годах занимал должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. В 2020-2023 годах занимал должность сопредседателя депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Был одним из инициаторов законопроекта об отмене свободной экономической зоны "Крым".

В 2013 году стал соучредителем и исполнительным директором ASTEM Foundation — организации, которая является одним из доноров программы Ukrainian Emerging Leaders Стэнфордского университета, направленной на подготовку украинских политических и общественных деятелей, юристов и предпринимателей.

После российской оккупации Крыма в 2014 году занимался международной адвокацией по освобождению временно оккупированной территории и освобождению политических заключенных Крыма.

Детство и семья

Родился в Самарканде Узбекской ССР в семье инженеров, выходцев из Алушты. Является этническим крымским татарином.

Отец — Энвер Умеров, инженер-технолог. Мать — Мерьем Умерова, инженер-химик. Старший брат — Аслан Омер Кырымлы, украинский политик, экономист и общественный деятель, кандидат экономических наук, предприниматель и меценат.

В мае 1944 года семья Умеровых была депортирована с крымскотатарским народом в Центральную Азию. После 50 лет в изгнании и начала репатриации крымских татар, семья вернулась в Украину.

Умеров окончил Крымскую гимназию-интернат для одаренных детей, а бакалавра по специальности "экономика" и магистра по специальности "финансы" получил в Национальной академии управления.

Женат и вместе с женой воспитывает троих детей.

Крым

Инициировал законопроект об отмене свободной экономической зоны "Крым". 1 июля Верховная Рада приняла пакет законов, которым ликвидирована СЭЗ и связанные изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Документ также предусматривает прекращение поставок воды в Крым до его деоккупации.

Занимался вопросами восстановления исторических и политических прав крымских татар, а также продвигал законодательные инициативы по статусу коренных народов и крымскотатарского народа. 1 июля 2021 года Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины.

Вместе с Мустафой Джемилевым является соинициатором строительства 1000 квартир для ВПЛ крымских татар и льготных категорий граждан Украины при поддержке Турции. Известно, что в начале апреля 2021 года лидеры Украины и Турции договорились о начале строительства.

За время депутатской деятельности в соавторстве с коллегами подал около 100 законопроектов. В 2020 году инициировал заявление ВРУ о непризнании легитимности общероссийского голосования по конституционным изменениям, проведенного Россией во временно оккупированном Крыму.

В декабре 2020 года в Верховной Раде было создано межфракционное объединение "Крымская платформа", сопредседателем которого стал Рустем Умеров вместе с Мустафой Джемилевым, Ахтемом Чийгозом, Елизаветой Ясько и Вадимом Галайчуком.

Объединение занимается парламентской поддержкой государственной политики деоккупации Крыма и продвижением международного сотрудничества по Черному и Азовскому морям. Его создание инициировал украинский лидер Владимир Зеленский как часть международной переговорной площадки для координации усилий по деоккупации полуострова и защиты прав крымчан.

Первый саммит "Крымской платформы" состоялся 23 августа 2021 года в Киеве с участием представителей 46 стран и международных организаций, по итогам которого была принята "Крымская декларация".

Отдельно Умеров занимается вопросами освобождения крымских политзаключенных и военнопленных, сотрудничая с государственными органами.

Инициировал парламентское обращение с осуждением временной оккупации Крыма, нарушений прав человека и требованием освобождения украинских политзаключенных. Документ был адресован ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ОЧЭС, а также правительствам и парламентам других государств.

А в 2024 году принял участие в реализации проекта Мемориала жертвам депортации крымскотатарского народа в Киеве, который открыли 11 сентября 2024 года.

Работа в Минобороны

При участии Умерова прошли заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", на которых договорились начать инициативу создания "Коалиции возможностей", поставлять помощь Украине, сформировать коалицию наземных средств ПВО.

Заседание "Рамштайн". Фото: Минобороны

Умеров присоединился к Первому международному форуму оборонных индустрий, который собрал 252 компании из более чем 30 стран в сфере вооружения и военных технологий. Во время мероприятия Украина подписала 20 соглашений и меморандумов по производству дронов, ремонту и изготовлению бронетехники и боеприпасов. Также был создан Альянс оборонных индустрий.

Реформы в Минобороны:

  • впервые на уровне всех Сил обороны ведомство сформировало согласованную потребность на 2024 год;
  • Умеров инициировал реформу системы закупок для ВСУ, передав их выполнение от Минобороны двум специализированным структурам — "Государственному оператору тыла", отвечающему за обеспечение тыловым имуществом, и "Агентству оборонных закупок", которое занимается приобретением вооружения;
  • создан новый координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита — Аудиторский комитет;
  • комплексная реформа системы учета военнообязанных и их дальнейшей мобилизации — процесс был цифровизирован и полноценно заработал реестр "Оберіг", электронный кабинет, приложение "Резерв+";
  • новая система управления данными, которая является составной частью обновленной Стратегии данных Министерства обороны.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СНБО, 1 апреля Умеров посетил Турцию, где провел несколько встреч с руководством страны. Стороны обсуждали мирный трек и возвращение пленных из российской неволи.

А недавно Умеров прокомментировал обмен военнопленными, который состоялся 11 апреля. По его словам, это результат работы государства, переговорной команды, а также всех тех, кто ежедневно работает над возвращением людей домой.

СНБО Украина Рустем Умеров
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации