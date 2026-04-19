День рождения Рустема Умерова: что известно о секретаре СНБО

Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров воскресенье, 19 апреля, отмечает День рождения. Ему исполняется 44 года. Ранее он возглавлял Министерство обороны.

Новини.LIVE рассказывают, что известно о Рустеме Умерове.

Рустем Умеров — биография

Умеров Рустем Энверович родился 19 апреля 1982 года в депортации в Узбекистане. В девять лет вместе с семьей вернулся в Крым. С 18 июля 2025 года является секретарем СНБО. С 6 сентября 2023 до 17 июля 2025 возглавлял Министерство обороны.

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", в 2019-2022 годах — заместитель руководителя постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы. В 2022-2023 годах занимал должность председателя Фонда государственного имущества Украины.

Делегат Курултая крымскотатарского народа и советник лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. В 2020-2023 годах занимал должность сопредседателя депутатского объединения "Крымская платформа" в Верховной Раде. Был одним из инициаторов законопроекта об отмене свободной экономической зоны "Крым".

Читайте также:

В 2013 году стал соучредителем и исполнительным директором ASTEM Foundation — организации, которая является одним из доноров программы Ukrainian Emerging Leaders Стэнфордского университета, направленной на подготовку украинских политических и общественных деятелей, юристов и предпринимателей.

После российской оккупации Крыма в 2014 году занимался международной адвокацией по освобождению временно оккупированной территории и освобождению политических заключенных Крыма.

Детство и семья

Родился в Самарканде Узбекской ССР в семье инженеров, выходцев из Алушты. Является этническим крымским татарином.

Отец — Энвер Умеров, инженер-технолог. Мать — Мерьем Умерова, инженер-химик. Старший брат — Аслан Омер Кырымлы, украинский политик, экономист и общественный деятель, кандидат экономических наук, предприниматель и меценат.

В мае 1944 года семья Умеровых была депортирована с крымскотатарским народом в Центральную Азию. После 50 лет в изгнании и начала репатриации крымских татар, семья вернулась в Украину.

Умеров окончил Крымскую гимназию-интернат для одаренных детей, а бакалавра по специальности "экономика" и магистра по специальности "финансы" получил в Национальной академии управления.

Женат и вместе с женой воспитывает троих детей.

Крым

Инициировал законопроект об отмене свободной экономической зоны "Крым". 1 июля Верховная Рада приняла пакет законов, которым ликвидирована СЭЗ и связанные изменения в Налоговый и Таможенный кодексы. Документ также предусматривает прекращение поставок воды в Крым до его деоккупации.

Занимался вопросами восстановления исторических и политических прав крымских татар, а также продвигал законодательные инициативы по статусу коренных народов и крымскотатарского народа. 1 июля 2021 года Верховная Рада приняла закон о коренных народах Украины.

Вместе с Мустафой Джемилевым является соинициатором строительства 1000 квартир для ВПЛ крымских татар и льготных категорий граждан Украины при поддержке Турции. Известно, что в начале апреля 2021 года лидеры Украины и Турции договорились о начале строительства.

За время депутатской деятельности в соавторстве с коллегами подал около 100 законопроектов. В 2020 году инициировал заявление ВРУ о непризнании легитимности общероссийского голосования по конституционным изменениям, проведенного Россией во временно оккупированном Крыму.

В декабре 2020 года в Верховной Раде было создано межфракционное объединение "Крымская платформа", сопредседателем которого стал Рустем Умеров вместе с Мустафой Джемилевым, Ахтемом Чийгозом, Елизаветой Ясько и Вадимом Галайчуком.

Объединение занимается парламентской поддержкой государственной политики деоккупации Крыма и продвижением международного сотрудничества по Черному и Азовскому морям. Его создание инициировал украинский лидер Владимир Зеленский как часть международной переговорной площадки для координации усилий по деоккупации полуострова и защиты прав крымчан.

Первый саммит "Крымской платформы" состоялся 23 августа 2021 года в Киеве с участием представителей 46 стран и международных организаций, по итогам которого была принята "Крымская декларация".

Отдельно Умеров занимается вопросами освобождения крымских политзаключенных и военнопленных, сотрудничая с государственными органами.

Инициировал парламентское обращение с осуждением временной оккупации Крыма, нарушений прав человека и требованием освобождения украинских политзаключенных. Документ был адресован ООН, Европарламенту, ПАСЕ, ПА ОБСЕ, ПА НАТО, ОЧЭС, а также правительствам и парламентам других государств.

А в 2024 году принял участие в реализации проекта Мемориала жертвам депортации крымскотатарского народа в Киеве, который открыли 11 сентября 2024 года.

Работа в Минобороны

При участии Умерова прошли заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", на которых договорились начать инициативу создания "Коалиции возможностей", поставлять помощь Украине, сформировать коалицию наземных средств ПВО.

Заседание "Рамштайн". Фото: Минобороны

Умеров присоединился к Первому международному форуму оборонных индустрий, который собрал 252 компании из более чем 30 стран в сфере вооружения и военных технологий. Во время мероприятия Украина подписала 20 соглашений и меморандумов по производству дронов, ремонту и изготовлению бронетехники и боеприпасов. Также был создан Альянс оборонных индустрий.

Реформы в Минобороны:

впервые на уровне всех Сил обороны ведомство сформировало согласованную потребность на 2024 год;

Умеров инициировал реформу системы закупок для ВСУ, передав их выполнение от Минобороны двум специализированным структурам — "Государственному оператору тыла", отвечающему за обеспечение тыловым имуществом, и "Агентству оборонных закупок", которое занимается приобретением вооружения;

создан новый координационный совещательный орган для Департамента внутреннего аудита — Аудиторский комитет;

комплексная реформа системы учета военнообязанных и их дальнейшей мобилизации — процесс был цифровизирован и полноценно заработал реестр "Оберіг", электронный кабинет, приложение "Резерв+";

новая система управления данными, которая является составной частью обновленной Стратегии данных Министерства обороны.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на СНБО, 1 апреля Умеров посетил Турцию, где провел несколько встреч с руководством страны. Стороны обсуждали мирный трек и возвращение пленных из российской неволи.

А недавно Умеров прокомментировал обмен военнопленными, который состоялся 11 апреля. По его словам, это результат работы государства, переговорной команды, а также всех тех, кто ежедневно работает над возвращением людей домой.