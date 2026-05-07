Умеров может на этой неделе встретиться в Уиткоффом, — Bloomberg
Секретарь СНБО Рустем Умеров, как ожидается, отправиться в Майами для встречи со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. Визит может состояться уже на этой неделе.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.
Визит Умерова в США
"Главный переговорщик Украины Рустем Умеров, как ожидается, отправится в Майами для встречи со специальным посланником США Стивом Уиткоффом уже на этой неделе", — пишет издание.
Источники, включая представителя Белого дома, отказались уточнять повестку дня потенциальной встречи.
Однако, информация о встрече появилась на фоне того, как мирные переговоры между Украиной и РФ зашли в тупик, и в последние недели уже не привлекают столько внимания из-за событий на Ближнем Востоке.
Также Bloomberg пишет, что "поездка Умерова стала следствием очередного витка крупного коррупционного скандала, разворачивающегося в Украине с прошлого года и затрагивающего нескольких бывших и нынешних союзников Зеленского".
В частности, речь идет об очередных "пленках" Миндича, которые зачитали в Украинской Правде. Среди тех, кто фигурирует в зачитанных диалогах — Умеров.
