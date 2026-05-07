Умеров может на этой неделе встретиться в Уиткоффом, — Bloomberg

Умеров может на этой неделе встретиться в Уиткоффом, — Bloomberg

Дата публикации 7 мая 2026 00:33
Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Секретарь СНБО Рустем Умеров, как ожидается, отправиться в Майами для встречи со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. Визит может состояться уже на этой неделе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

Визит Умерова в США

"Главный переговорщик Украины Рустем Умеров, как ожидается, отправится в Майами для встречи со специальным посланником США Стивом Уиткоффом уже на этой неделе", — пишет издание.

Источники, включая представителя Белого дома, отказались уточнять повестку дня потенциальной встречи.

Однако, информация о встрече появилась на фоне того, как мирные переговоры между Украиной и РФ зашли в тупик, и в последние недели уже не привлекают столько внимания из-за событий на Ближнем Востоке.

Также Bloomberg пишет, что "поездка Умерова стала следствием очередного витка крупного коррупционного скандала, разворачивающегося в Украине с прошлого года и затрагивающего нескольких бывших и нынешних союзников Зеленского".

В частности, речь идет об очередных "пленках" Миндича, которые зачитали в Украинской Правде. Среди тех, кто фигурирует в зачитанных диалогах — Умеров.

Как сообщало Новини.LIVE, по данным NYT — ни Украина, ни Россия — не имеют четкого пути к победе или миру. Издание сообщило, что никто не ожидает, что урегулирование ситуации будет возможно без активного участия США, которые на данный момент заняты войной в Иране.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп не исключает, что завершение войны в Украине может произойти одновременно с финалом американской военной операции против Ирана.

война в Украине Рустем Умеров Стив Виткофф
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
