Кібератака на Укрзалізницю — компанія відновила онлайн-продажі квитків

Люди на вокзалі. Фото: УНІАН

Укрзалізниця відновила онлайн-продажі квитків після наймасштабнішої кібератаки на ключові операційні системи. Відновити сайт та застосунок вдалося за 89 годин.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці у Telegram у четвер, 27 березня.

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Відновлення після кібератаки

Спочатку буде доступний базовий функціонал. Йдеться про придбання та повернення квитків на всі напрямки протягом 20 діб.

"Попри постійні атаки ворога на інфраструктуру — офлайн і онлайн — ми продовжуємо рух та стаємо ще сильнішими", — йдеться у повідомленні.

В Укрзалізниці зазначили, що не допущено витоку жодної сенситивної інформації. Наразі залізничники, фахівці кібердепартаменту СБУ, CERT-UA при Держспецзв’язку та інші партнери працюють над відновленням усіх інших сервісів.

"Наші вокзали та каси продовжують працювати у посиленому режимі по всій країні для підстраховки, а поїзди — як і всі дні до цього — курсують за розкладом", — йдеться у повідомленні.

Людей попередили про можливі тимчасові технічні перебої через пікові перевантаження сервісу.

Допис Укрзалізниці. Фото: скриншот

Що відомо про кібератаку

Нагадаємо, 23 березня виник технічний збій в роботі IT-системи компанії. Тоді підсилили роботу кас.

А 24 березня в Укрзалізниці повідомили про масовану кібератаку. Перестали працювати онлайн-сервіси.

Внаслідок цього на вокзалах утворилися черги біля кас. Люди купували квитки офлайн.

Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що ворог, ймовірно, не хоче зупиняти залізничне сполучення України, а прагне контролювати інформацію.

Крім того, вчора в Укрзалізниці зазначили, що власникам паперових квитків, які були придбані після 22 березня, чекає комплімент у поїзді та можливість безкоштовно скористатись платними залами очікування.