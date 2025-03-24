Кібератака на Укрзалізницю — нардеп заявив про можливий витік даних

Черга на залізничному вокзалі. Фото: t.me/UkrzalInfo

Народний депутат Олександр Федієнко прокоментував кібератаку на Укрзалізницю. Він зазначив, що противник міг отримати критично важливу інформацію про перевезення.

Про це Олександр Федієнко розповів в ефірі День.LIVE у понеділок, 24 березня.

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Кібератака на Укрзалізницю

"Вона призвела до паралізації публічних послуг, таких як купівля квитків тощо, але мене це не цікавить. Це публічна історія, завжди треба шукати щось інше. Мене цікавить, наприклад, чи стався виток під час цієї кібератаки", — зазначив Федієнко.

Нардеп припустив, що ворог, ймовірно, не хоче зупиняти залізничне сполучення України, а прагне контролювати інформацію.

Наразі фахівці зʼясовують, чи був витік даних із системи. Федієнко наголосив, що необхідне посилення відповідної кібербезпеки на законодавчому рівні.

"Ворог застосовує комбіновані атаки — кінетичну, кібернетичну, а потім підсилює їх ще й інформаційною атакою", — зазначив він.

Нагадаємо, на Укрзалізницю здійснили масштабну кібератаку. Внаслідок цього онлайн-системи перестали працювати.

Також на вокзалі у Києві утворились великі черги біля кас, оскільки люди намагалися придбати квитки офлайн.