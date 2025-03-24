Кибератака на Укрзализныцю — нардеп заявил о возможной утечке данных

Очередь на железнодорожном вокзале. Фото: t.me/UkrzalInfo

Народный депутат Александр Федиенко прокомментировал кибератаку на Укрзализныцю. Он отметил, что противник мог получить критически важную информацию о перевозках.

Об этом Александр Федиенко рассказал в эфире День.LIVE в понедельник, 24 марта.

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Кибератака на Укрзализныцю

"Она привела к парализации публичных услуг, таких как покупка билетов и тому подобное, но меня это не интересует. Это публичная история, всегда надо искать что-то другое. Меня интересует, например, произошла ли утечка во время этой кибератаки", — отметил Федиенко.

Нардеп предположил, что враг, вероятно, не хочет останавливать железнодорожное сообщение Украины, а стремится контролировать информацию.

Сейчас специалисты выясняют, была ли утечка данных из системы. Федиенко подчеркнул, что необходимо усиление соответствующей кибербезопасности на законодательном уровне.

"Враг применяет комбинированные атаки — кинетическую, кибернетическую, а затем усиливает их еще и информационной атакой", — отметил он.

Напомним, на Укрзализныцю осуществили масштабную кибератаку. В результате онлайн-системы перестали работать.

Также на вокзале в Киеве образовались большие очереди у касс, поскольку люди пытались приобрести билеты оффлайн.