Масована кібератака на Укрзалізницю — які послуги недоступні

Жінка з валізою на залізничному вокзалі. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Сервіси Укрзалізниці зазнали масованої кібератаки. Через це онлайн-системи перестали працювати, відновлення триває досі.

Про це повідомили у пресслужбі Укрзалізниці в понеділок, 24 березня.

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Масована кібератака на Укрзалізницю

Як зазначається у повідомленні, протягом всієї минулої доби працювали над відновленням роботи сайту та додатку Укрзалізниці. Онлайн-сервіси перестали працювати через масштабну тергетовану кібератаку. Наразі роботи з відновлення ще ведуться.

"Фахівці Укрзалізниці тісно співпрацюють з кібердепартаментом Служби безпеки України. Ключове ворогові не вдалося: рух поїздів стабільний, вони курсують чітко без затримок та всі операційні процеси руху відлагоджено в резервному форматі. Залізниця продовжує рух попри фізичні атаки по інфраструктурі, не спинити її і найпідлішими кібератаками", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Укрзалізниці. Фото: скриншот

Компанія має протоколи резервування, оскільки й раніше Укрзалізниця ставала об'єктом кібератак ворога. Остання атака була дуже системна та багаторівнева, тому наразі фахівці працюють ретельним тестом сервісів на можливі вразливості.

Як наразі можна придбати квитки

Зараз купити квиток онлайн, на сайті чи у додатку, неможливо. Укрзалізниця готується протягом цього дня працювати в офлайн-режимі. Квитки можна придбати через каси. Наразі вони працюють з пріоритетом на обслуговування пасажирів із відправкою сьогодні-завтра.

"Ми посилюємо каси персоналом, розширюємо графіки роботи. На 24 та 25 березня активовано продаж міжнародних квитків у касах (зазвичай — тільки онлайн)", — наголошують в Укрзалізниці.

Повідомлення про роботу Укрзалізниці. Фото: скриншот

Крім того, додають, що у крайньому разі, якщо людина не встигає придбати квиток через касу, — варто прямувати безпосередньо до потяга. Квиток оформлять на місці.

Нагадаємо, інформація про те, що онлайн сервіси Укрзалізниці не працюють, з'явилась в неділю, 23 березня. Тоді зазначали, що причиною став збій в системі IT.

Відомо, що пасажирам Укрзалізниці стала недоступною покупка квитків онлайн. Крім того, перестали працювати довідкові сервіси та призупинили онлайн-замовлення додаткових послуг.