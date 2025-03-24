Массированная кибератака на Укрзализныцю — какие услуги недоступны

Женщина с чемоданом на железнодорожном вокзале. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Сервисы Укрзализныци подверглись массированной кибератаке. Из-за этого онлайн-системы перестали работать, восстановление продолжается до сих пор.

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци в понедельник, 24 марта.

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Массированная кибератака на Укрзализныцю

Как отмечается в сообщении, в течение всех прошлых суток работали над восстановлением работы сайта и приложения Укрзализныци. Онлайн-сервисы перестали работать из-за масштабной тергетированной кибератаки. Сейчас работы по восстановлению еще ведутся.

"Специалисты Укрзализныци тесно сотрудничают с кибердепартаментом Службы безопасности Украины. Ключевое врагу не удалось: движение поездов стабильное, они курсируют четко, без задержек и все операционные процессы движения отлажено в резервном формате. Железная дорога продолжает движение, несмотря на физические атаки по инфраструктуре, не остановить ее и самыми подлыми кибератаками", — говорится в сообщении.

Сообщение Укрзализныци. Фото: скриншот

У компании есть протоколы резервирования, поскольку и раньше Укрзализныця становилась объектом кибератак врага. Последняя атака была очень системная и многоуровневая, поэтому сейчас специалисты работают над тщательным тестом сервисов на возможные уязвимости.

Как сейчас можно приобрести билеты

Сейчас купить билет онлайн, на сайте или в приложении невозможно. Укрзализныця готовится в течение этого дня работать в офлайн-режиме. Билеты можно приобрести через кассы. Сейчас они работают с приоритетом на обслуживание пассажиров с отправкой сегодня-завтра.

"Мы усиливаем кассы персоналом, расширяем графики работы. На 24 и 25 марта активирована продажа международных билетов в кассах (обычно — только онлайн)", — отмечают в Укрзализныце.

Сообщение о работе Укрзализныци. Фото: скриншот

Кроме того, добавляют, что в крайнем случае, если человек не успевает приобрести билет через кассу, стоит направляться непосредственно к поезду. Билет оформят на месте.

Напомним, информация о том, что онлайн-сервисы Укрзализныци не работают, появилась в воскресенье, 23 марта. Тогда отмечали, что причиной стал сбой в системе IT.

Известно, что пассажирам Укрзализныци стала недоступна покупка билетов онлайн. Кроме того, перестали работать справочные сервисы и приостановили онлайн-заказ дополнительных услуг.