Массированная кибератака на Укрзализныцю — какие услуги недоступны

РФ совершила мощную кибератаку на Укрзализныцю — что не работает
Сервисы Укрзализныци подверглись массированной кибератаке. Из-за этого онлайн-системы перестали работать, восстановление продолжается до сих пор.
Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци в понедельник, 24 марта.
Массированная кибератака на Укрзализныцю
Как отмечается в сообщении, в течение всех прошлых суток работали над восстановлением работы сайта и приложения Укрзализныци. Онлайн-сервисы перестали работать из-за масштабной тергетированной кибератаки. Сейчас работы по восстановлению еще ведутся.
"Специалисты Укрзализныци тесно сотрудничают с кибердепартаментом Службы безопасности Украины. Ключевое врагу не удалось: движение поездов стабильное, они курсируют четко, без задержек и все операционные процессы движения отлажено в резервном формате. Железная дорога продолжает движение, несмотря на физические атаки по инфраструктуре, не остановить ее и самыми подлыми кибератаками", — говорится в сообщении.
У компании есть протоколы резервирования, поскольку и раньше Укрзализныця становилась объектом кибератак врага. Последняя атака была очень системная и многоуровневая, поэтому сейчас специалисты работают над тщательным тестом сервисов на возможные уязвимости.
Как сейчас можно приобрести билеты
Сейчас купить билет онлайн, на сайте или в приложении невозможно. Укрзализныця готовится в течение этого дня работать в офлайн-режиме. Билеты можно приобрести через кассы. Сейчас они работают с приоритетом на обслуживание пассажиров с отправкой сегодня-завтра.
"Мы усиливаем кассы персоналом, расширяем графики работы. На 24 и 25 марта активирована продажа международных билетов в кассах (обычно — только онлайн)", — отмечают в Укрзализныце.
Кроме того, добавляют, что в крайнем случае, если человек не успевает приобрести билет через кассу, стоит направляться непосредственно к поезду. Билет оформят на месте.
Напомним, информация о том, что онлайн-сервисы Укрзализныци не работают, появилась в воскресенье, 23 марта. Тогда отмечали, что причиной стал сбой в системе IT.
Известно, что пассажирам Укрзализныци стала недоступна покупка билетов онлайн. Кроме того, перестали работать справочные сервисы и приостановили онлайн-заказ дополнительных услуг.
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