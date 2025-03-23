Додаток і сайт Укрзалізниці не працюють — відома причина

Вагони потяга на пероні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Онлайн сервіси Укрзалізниці не працюють. Це пов'язано з технічним збоєм в системі IT. Над усуненням проблеми наразі працюють.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці у неділю, 23 березня.

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Чому не працюють сервіси Укрзалізниці

Як зазначили у пресслужбі, наразі не можна придбати квитки на потяг через застосунок та сайт. Також тимчасово не працюють онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги. Це сталося через технічний збій в IT системі Укрзалізниці.

"Відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблем", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Укрзалізниці. Фото: скриншот

Укрзалізниця посилила залізничні каси на вокзалах додатковими працівниками. Це зробили, аби уникнути черг та вчасно всіх обслужити.

Нагадаємо, Укрзалізниця продовжує евакуйовувати людей з Донецької області. Їх відвезли у безпечні регіони.

Також раніше ми писали про те, що російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу поранено чотирьох залізничників.