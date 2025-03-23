Додаток і сайт Укрзалізниці не працюють — відома причина

Онлайн сервіси Укрзалізниці не працюють — яка причина
Онлайн сервіси Укрзалізниці не працюють. Це пов'язано з технічним збоєм в системі IT. Над усуненням проблеми наразі працюють.
Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці у неділю, 23 березня.
Чому не працюють сервіси Укрзалізниці
Як зазначили у пресслужбі, наразі не можна придбати квитки на потяг через застосунок та сайт. Також тимчасово не працюють онлайн сервіси замовлення послуг та довідкові послуги. Це сталося через технічний збій в IT системі Укрзалізниці.
"Відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблем", — йдеться у повідомленні.
Укрзалізниця посилила залізничні каси на вокзалах додатковими працівниками. Це зробили, аби уникнути черг та вчасно всіх обслужити.
Нагадаємо, Укрзалізниця продовжує евакуйовувати людей з Донецької області. Їх відвезли у безпечні регіони.
Також раніше ми писали про те, що російські окупанти атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу поранено чотирьох залізничників.
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