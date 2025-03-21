Укрзалізниця продовжує евакуювати жителів Донеччини

Евакуація на Донеччині. Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця продовжує реалізовувати евакуацію людей з найбільш вразливих регіонів, що опинились під загрозою атак з боку країни-агресора Росії. Їх відвезли у безпечні регіони.

Про це повідомила Укрзалізниця у п'ятницю, 21 березня.

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Укрзалізниця рятує людей

У компанії зазначили, що 31 пасажир, серед яких 14 маломобільних осіб, вирушили евакуаційним поїздом до нових місць розміщення у Тернополі, Олександрії та Львові.

Евакуація на Донеччині. Фото: Укрзалізниця

Серед евакуйованих — жителі Покровської, Торецької, Дружківської, Комарської, Святогірської, Мирноградської, Костянтинівської, Іллінівської, Великоновосілківської та Лиманської територіальних громад, які досі залишались у своїх домівках, сподіваючись, що не доведеться їх покидати.

"Залізниця разом з волонтерами та місцевими громадами продовжує робити все, щоб допомогти постраждалим від війни безпечно дістатись нового місця і влаштуватись там", — додали в Укрзалізниці.

Жінка у потязі. Фото: Укрзалізниця

Евакуація на Донеччині. Фото: Укрзалізниця

Нагадаємо, що Укрзалізниця анонсувала весняний ретротур найдовшою та однією з найдавніших вузькоколійних залізниць Європи. В рейси вони вийдуть 22 березня.

Укрзалізниця встановила правила щодо перевезення ручної поклажі. Також ми розповідали, що під час подорожі залізницею пасажири мають дотримуватись вимог законодавства та правил поведінки у вагонах і за їх порушення передбачена відповідальність.