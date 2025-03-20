Через пошкодження залізничної інфраструктури деякі потяги 20 березня затримаються

Потяг Укрзалізниці. Ілюстративне фото: Укрзалізниця

Внаслідок вечірніх обстрілів Кіровоградської області зазнали ушкоджень елементи залізничної інфраструктури. Докладний огляд збитків та початок відновлювальних робіт можливі лише через деякий час, тому Укрзалізниця змінює маршрут деяких потягів, яки прибудуть із запізненням.

Таке повідомлення розміщене у Telegram-каналі Укрзалізниці.

Читайте також:

Які потяги затримуються

З метою забезпечення безпеки пасажирів тимчасово змінено маршрути руху низки поїздів далекого сполучення:

№53 Дніпро - Одеса

№92/60 Одеса - Харків/Краматорськ

№7 Харків - Одеса

№128 Львів - Запоріжжя

№52 Одеса - Запоріжжя

Об'їзд пошкоджених ділянок призведе до затримки руху не менше трьох годин, за що Укрзалізниця перепрошує перед пасажирами.

В Укрзалізниці наголошують, що жоден рейс далекого сполучення не скасовується. До станцій Кіровоградської області, які тимчасово не обслуговуються, пасажирів доставлять ранковими приміськими поїздами та додатковими шатлами.

Відправлення потягу №790 Кропивницький-Київ відбудеться лише після ретельного огляду інфраструктури та оцінки рівня безпеки. Зараз пасажири та екіпаж перебувають у безпечному місці.

Точна інформація про час відправки, прогнозні строки завершення ремонтних робіт та маршрути руху ранкових поїздів буде надана додатково на офіційних каналах Укрзалізниці.

Нагадаємо, 19 березня загарбники вдарили по Херсону артилерією. Внаслідок російського обстрілу загинув чоловік.

Також протягом минулої доби окупанти атакували Харківщину. Ворог вбив одну людину та поранив чотирьох.